Pritzwalk

Fast ein ganzes Jahr lang umschlang ein großes Baugerüst förmlich die Pritzwalker Nikolaikirche. Verschiedene Sanierungsarbeiten standen im vergangenen Jahr an. Sie dauerten bis in den Februar. Viele Bauarbeiter waren über Monate hinweg damit beschäftigt, das Kirchendach neu einzudecken, morsche Holzbalken zu ersetzen und die Außenfassade zu sanieren. Die Arbeit ist jetzt fast fertig.

Hüllensanierung der Pritzwalker Nikolaikirche ist fast fertig

Das große Baugerüst ist bereits verschwunden. Sobald das Wetter besser ist, müssen die Maurer noch einmal ran, sagte Christine Flassig vom Gemeindekirchenrat: „Erst war das Wetter für die Maurer nicht ideal, und an einigen Stellen hat ihnen das Baugerüst im Wege gestanden“, „wir sind also in den letzten Zügen.“ Der Rest der Sanierung verlief nach Plan.

Danach stehe der fünfte Bauabschnitt an, erklärte Christine Flassig. „Das Südfenster muss noch geöffnet werden“, sagte sie. Die Öffnung ist mit ein Wettbewerb verbunden. Mit Unterstützung der Landeskirche, Künstlern aus der Region sowie der Landesdenkmalpflege soll eine zeitgemäße Gestaltung mit Ausstrahlung zum Innenraum sowie dem städtischen Außenraum gefunden werden. Eine Ausstellung der besten Entwürfe ist unmittelbar vor der Juryentscheidung geplant.

Noch im Sommer 2021 sah das Dach der Pritzwalker Kirche so aus. Quelle: Julia Redepenning

Bauarbeiten an der Pritzwalker Kirchen begannen am 15. März 2021

Der Wettbewerb wird bereits intensiv vorbereitet. Alle Verantwortlichen hoffen, dass das Projekt noch in diesem Jahr beginnen kann. Am 15. März 2021 starteten die Bauarbeiten an der Pritzwalker Kirche. Das Baugerüst wurde bereits einige Tage davor aufgebaut. Ein großer Bauzaun mit Sichtschutz versperrte dann knapp ein Jahr lang den Blick auf Teile der Pritzwalker Kirche. Da die Bauarbeiten, besonders die am Dach der Kirche, so gut verliefen, konnten die Arbeiter bereits am 4. August das Richtfest feiern.

Seit 2014 wird die Pritzwalker Kirche aufwendig saniert. Über mehrere Jahre verteilt konnten so bereits mehrere Abschnitte bearbeitet werden. 2017 wurde beispielsweise der erste, komplizierte Bauabschnitt erfolgreich beendet. Im April 2020 hatte die Kirchengemeinde bekanntgegeben, dass Fördermittel aus dem Leader-Topf für die weitere Sanierung eingegangen sind. Somit konnte die Gemeinde das Projekt fortführen.

Am 4. August 2021 wurde an der Pritzwalker das Richtfest gefeiert. Quelle: Julia Redepenning

Innenraumkonzept für Pritzwalker Kirche ist in Arbeit

Dazu erhielt die Kirchengemeinde Unterstützung von der Stiftung Kiba, der Stadt Pritzwalk, vom Kirchenkreis Prignitz, vom Denkmalschutz und zahlreichen privaten Spendern. Mit 619 000 Euro unterstützte das Brandenburger Agrarministerium die Sanierung.

Parallel zur Sanierung wurden Ideen dafür entwickelt, wie der Kircheninnenraum künftig genutzt werden kann. Dafür begutachteten versierte Bauforscher und Restauratoren den Innenraumbestand. Ziel der Kirchengemeinde sei es, die Kirche für mindestens zwei weitere Generationen zu ertüchtigen und für die sakrale und kulturelle Nutzung zukunftsfähig zu machen

Bis die Baustelle rund um die Kirche komplett verschwunden ist, werden noch einige Tage vergehen müssen. Am Montag sollen die restlichen Teile des Bauzauns abgeholt werden. Zudem wird dafür gesorgt, dass der Bauschutt und die Baureste ordnungsgemäß entsorgt werden. „Wir haben die Sache im Blick“, versicherte Christine Flassig.

Von Julia Redepenning