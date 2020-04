Pritzwalk

Für die ursprünglich geplante, öffentliche Bürgerbeteiligung zur Gestaltung des Kultur- und Bildungsparks Kietz musste die Stadt Pritzwalk neue Wege suchen: Corona hat bekanntlich Versammlungen jeglicher Art unmöglich gemacht. „Wir wollen aber wissen, was sich die Bürger wünschen, und holen uns nun ihre Meinung per Post oder auf elektronischem Weg ein“, kündigt Andrea Asse an, die das Projekt im Amt für Stadtentwicklung betreut.

Bekanntlich wird das Kulturhaus selbst in den nächsten beiden Jahren umfassend energetisch saniert, barrierefrei ausgebaut und technisch auf den neuesten Stand gebracht, informierte die Stadtverwaltung. Daneben soll das drei Hektar große Areal zwischen Kietz und Schlachthausstraße funktional ganz neu geordnet und stadtgestalterisch aufgewertet werden. Andrea Asse ist es wichtig, dass die Bürger möglichst frei Ideen entwickeln. „Wir wollen nichts vorgeben.“

Zuerst werden Ideen gesammelt

Drei Bürgerbeteiligungen sind vorgesehen. Zunächst gehe es um die Ideensammlung, später um den Vorentwurf, der diskutiert werden kann,und am Ende um den endgültigen, feinabgestimmten Entwurf, erklärt Andrea Asse. Beteiligen können sich die Bürger mit völlig freien Ideen, aber auch über einen Fragebogen, der in Kürze über die Homepage abrufbar sein wird.

Anregungen werden demnächst über die E-Mail-Adresse buergerbeteiligung@pritz­walk.de oder per Post an Stadtverwaltung Pritzwalk, Amt für Stadtentwicklung, Andrea Asse, Gartenstraße 12, 16928 Pritzwalk, entgegen genommen. Bis zum Jahresende soll der Prozess abgeschlossen sein.

Kulturhaus , Hotel und Bibliothek

Zu Parametern wie Verkehrsführung oder die Zuwegung zu den Gebäuden – neben dem Kulturhaus auch Hotel, Restaurant und denkmalgeschützte Stadtbibliothek – können und sollen interessierte Pritzwalker ihre Anregungen ebenso einbringen wie zu den Themen Grünanlagen, Spielangebote, Dekoration, Wasser oder anderen.

„Jeder kann sich Gedanken machen“, sagt Halldor Lugowski, der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung. Die Umsetzung sei dann aber ein Projekt für die nächsten drei bis fünf Jahre. „Unser Ziel ist, genügend Stellplätze sicherzustellen und die grundlegende Erschließung zu erneuern“, so Halldor Lugowski.

„Die Besonderheit ist, dass wir Fachplaner haben und ein Büro, das moderiert“, erklärt er. Die Stadt hatte im März nach entsprechender Ausschreibung ein Planungsbüro beauftragt, das nun den Dialog zwischen Stadt, Fachplanern und Bürgern begleitet.

