Im Gewerbegebiet Falkenhagen beginnt der Breitbandausbau

Falkenhagen

Nachdem der erste Spatenstich beim Breitbandausbau aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste und die Bauarbeiten angehalten wurden, ist nun bald damit zu rechnen, dass im Gewerbegebiet Falkenhagen gebaut wird.

Zwischenzeitlich hat sich die Firma Ediscom Telekommunikation weiter mit der Planung beschäftigt. „Das ist insofern wichtig, dass entsprechende Meilensteine trotz der anhalten Situation in Deutschland und auch bei uns in der Prignitz nicht ins Stocken geraten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Prignitz.

Anzeige

In dieser Woche habe das beauftragte Bauunternehmen die Baustelle im Falkenhagener Gewerbegebiet eingerichtet.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Bernd Atzenroth