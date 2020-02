Improvisierte Kriminalgeschichte aus Hasenwinkel

Hasenwinkel

Merkur ist Ermittler, mit Zügen des berühmten Detektiven Sherlock Holmes und anderer Vertreter. Er soll einen Mord aufklären. Mit im Bunde: seine Assistentin Lady Luke, wie sie genannt wird. Sie unterstützt ihn mit ihrer Spürnase. Der Tatort ist ein Kornfeld in Hasenwinkel bei Pritzwalk.

Drei Täter kommen infrage: Der gute Freund, die Musikerfreundin und die kleine Schwester. Jeder dieser Typen ist skurriler als der andere. War es der Neid, war es vielleicht Wut oder ein anderer Beweggrund?

Improvisierte Krimi-Geschichte vom Publikum geleitet

Nein, es gab keine echte Leiche in dem kleinen Ort in der Prignitz. Vielmehr wurde Theater gespielt. Das Improvisationstheater von Chady Seubert spielte eine Geschichte, die nicht nur aus dem Stegreif einstand, sondern bei der auch das komplette Publikum Teil des Schauspieles wurde. „Herzlich willkommen, heute schreibt ihr einen Krimi“, begrüßte Chady Seubert ihre Gäste und erklärte, was in ihrer Scheune passieren würde.

Hier schrieb das Publikum spontan eine Kriminalgeschichte. Quelle: Julia Redepenning

Idee entstand bei einem Workshop

Regelmäßig gibt die Prignitzerin Theaterkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Während der eher dunklen Jahreszeit ist die Idee einstanden: Wir spielen eine Kriminalgeschichte und improvisieren diese. „Die Improvisation ist eine Technik, die ich unterrichte. Sie ist äußert schwierig“, sagte Chady Seubert.

Das sogenannte Langformat ist eine längere Geschichte, zu der auch die Improvisation gehört. Wichtig bei dieser Spielform: Die Schauspieler müssen sich lösen, spontan Dinge zulassen und immer die Kunst im Fokus behalten. So auch beim Krimiabend in Hasenwinkel. „Wir wissen selber noch nicht, wo die Reise heute Abend hingehen wird“, sagte die passionierte Schauspiellehrerin und Lehrerin Seubert.

Ein Mord im Kornfeld

Sieben ihrer Schüler schlüpften für einen Abend in eine frei erfundene Figur. Doch im Vorfeld wurde der Anfang der Geschichte gestrickt. „Was wünscht ihr euch“, forderte Chady Seubert ihre Gäste auf. „Wir wollen die Sackkarre und die Gitarre“, so einer der Besucher. „Wo soll der Mord passieren“, wurde später als Frage in den Raum geworfen.

Merkur - so wurde der Ermittler vom Publikum getauft. Quelle: Julia Redepenning

Die Antwort fiel eindeutig aus: Es musste im Kornfeld passieren. Eine junge Musikerin mit sehr witzigen Tanzschritten und recht außergewöhnlichen Kopfhörern, wurde vom Publikum als „Das Opfer“ auserkoren. „Ja, es ist nicht einfach, ein Opfer zu sein“, erklärte die Theaterfrau Seubert.

Wer ist der Mörder?

Doch wer war nun der Mörder? Das Publikum entschied, der jungen Frau wurde die Kehle durchtrennt. Doch wer war es nun? Der gute Bekannte, der immer vorgab, ihr ein guter Freund zu sein und so neidisch auf die tollen Kopfhörer war? Oder vielleicht die Musikerfreundin, die so verbittert dem schnellen Durchbruch entgegenfieberte. Oder war es die eigene Schwester, die sich so unscheinbar und tierlieb verkaufte?

Die Entscheidung im Mordfall fiel immer spontan. Schließlich gab es kein fertiges Drehbuch, keine lange Vorbereitungszeit im Vorfeld – sondern nur kleine Anweisungen des Publikums. „Das ist auch das Spannende“, sagte Chady Seubert.

Weitere improvisierte Stücke geplant

Bis zum Ende blieb alles in den Händen des Publikums, das fleißig auf Aufforderung immer neue, spannende und zum Teil witzige Einfälle hatte, die auch die Fachfrau zum Schmunzeln brachten. Die Laien des Theaterkurses blieben bis zum Schluss sehr professionell.

Wer den Krimiabend verpasst hat, muss nicht traurig sein: Schon bald soll es laut Chady Seubert ein weiteres Ereignis dieser Art geben. Weitere Informationen, sowie das Datum gibt sie noch bekannt.

Von Julia Redepenning