Stadtumbau: Einige Häuser und Wohnblocks könnten in Pritzwalk bald weichen. Die Stadtverordneten haben darüber in ihrer kommenden Sitzung zu entscheiden. Im Hauptausschuss waren nicht alle begeistert.

Viele Gebäude sollen in den nächsten Jahren weichen. Das Haus in der Havelberger Straße 83 in Pritzwalk wird dabei ins Auge gefasst. Quelle: Julia Redepenning