In Pritzwalk wird im Mai viel gebaut

Pritzwalk ist eine Baustelle – spätestens in dieser Woche wird sich dieser Eindruck erhärten, wenn man die aktuelle Mitteilung der Stadtverwaltung sieht: Demnach wird gleich auf mehreren Straßenabschnitten im Stadtgebiet eine neue Asphaltdecke aufgebracht.

Asphaltschicht für Putlitzer, Park- und Poststraße

Bereits ab 4. Mai wird mit den Reparaturarbeiten in der gepflasterten Putlitzer Straße begonnen. Dort müssen die Anlieger zwei Tage mit Behinderungen rechnen.

In der Parkstraße sind die Arbeiten für Mittwoch, 5. Mai, vorgesehen, in der Poststraße soll am Donnerstag, 6. Mai, repariert werden. Dort wird auf die Dünnschicht auf die Asphaltdecke aufgetragen.

Knoten am Postplatz ist noch gesperrt

Aus der Meldung geht aber nicht hervor, ob dies auch mit der angekündigten Fertigstellung des Knotenpunktes Parkstraße/Poststraße/Wallstraße sowie des Postplatzes zusammenhängt. Dort war bei einer Ortsbegehung am 20. April angekündigt worden, dass nach Abschluss der Kanalarbeiten der Knotenpunkt bald fertiggestellt werden könne. So sieht es vor Ort auch aus – das vor zehn Tagen noch gähnende Loch ist mittlerweile verfüllt, der Belag fehlt aber noch. Noch ist der Knoten aber gesperrt.

Der Knoten von Parkstraße, Wallstraße und Postplatz steht kurz vor der Fertigstellung. Noch ist hier aber gesperrt. Quelle: Bernd Atzenroth

Angekündigt wurde bereits am Donnerstag auch eine Sperrung der Zufahrt zur Marktstraße aus Richtung Wallstraße am kommenden Donnerstag, 6. Mai, wegen Reparaturen am Pflaster. Ein entsprechendes Schild weist bereits jetzt auf die Sperrung in dem Bereich hin. Lieferfahrzeuge und Anlieger erreichen weiterhin ihre Grundstücke über den Marktplatz.

Schon erprobtes Verfahren zum Auftragen des Asphalts

Auch für die Straße im Hainholz sind nach Angaben der Stadt Deckensanierungen geplant. Bei den geplanten Reparaturen wird eine dünne Asphaltschicht auf den vorhandenen Belag aufgetragen. „Die Stadt hatte ein entsprechendes Verfahren zum ersten Mal im vergangenen Jahr auf dem Abschnitt vor dem Kulturhaus im Kietz anwenden lassen. In der Regel kann die Fahrbahn danach relativ schnell wieder benutzt werden“, lässt dazu Beate Vogel für die Stadt Pritzwalk verlauten.

Bei Bölzke wird ein Kran aufgestellt – Vollsperrung

Rund um Pritzwalk liegen weitere Baumaßnahmen und Sperrungen an. Etwa am Dienstag, 4. Mai, von 14 bis 17 Uhr bei Bölzke: Dort gibt es eine Vollsperrung der Kreisstraße 7012 zwischen Bölzke und Langnower Ausbau; es wird ein Kran aufgestellt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Es wird darauf hingewiesen, dass langsam fahrende Fahrzeuge die B 189 nicht nutzen dürfen.

Ohnehin gibt es gerade eine Vollsperrung an ziemlich exponierter Stelle, nämlich die des Bahnüberganges Wittstocker Chaussee in Pritzwalk bis 28. Mai wegen Arbeiten an der Gleisanlage. Eine Umfahrung über Pritzwalk und Sadenbeck ist ausgeschildert.

Straßenbauarbeiten auch in Falkenhagen und Sadenbeck

In Sadenbeck wiederum ist aber auch die Straße Kniep für den Durchgangsverkehr wegen der grundhaften Sanierung bis voraussichtlich 30. Juni in Richtung Alt Krüssow voll gesperrt.

Voll gesperrt ist auch die Rapshagener Straße im Ortsteil Falkenhagen am Kreisverkehr in Richtung Norden wegen Tiefbauarbeiten, und zwar bis voraussichtlich 31. Mai. Der Geh- und Radweg ist nicht betroffen. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert, da es mehrere Zufahrten in die Ortslage gibt.

Breitbandausbau im Stadtgebiet geht weiter

Verkehrsbehinderungen gibt es auch wegen der Verlegung von Telekommunikationsleitungen – der Breitbandausbau lässt grüßen. Betroffen ist das Gebiet zwischen Lothringer Straße, Straßburger Straße und Metzer Straße sowie entlang des Heinrich-Heine-Weges – wohl bis 15. Juni. Verlegt werden auch schon seit geraumer Zeit die Leitungen von der Brücke über die B 103 in Richtung des Ortsteils Schönhagen, wo man mittlerweile schon die Dömnitz passiert hat.

Von Bernd Atzenroth