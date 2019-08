Pritzwalk

Es ploppt – alles lacht und weiß: Diese Bierflasche ist jetzt offen. Jetzt gibt es als erste Kostprobe ein Dunkelbier von Jörg Kirchhoff.von der Braumanufaktur Forsthaus Templin bei Potsdam. Er ist Gast in der Pritzwalker Bierkultur-Reihe. An diesem freitag sind etwa 25 Leute ins Pritzwalker Musuemscafé gekommen – einige zum wiederholten Male, aber es sind auch ein paar neue Gesichter dabei. Der Pritzwalker Museumsleiter Lars Schladitz ist jedenfalls sehr zufrieden – mehr Leute gehen ja auch kaum in das Café hinein.

„Vor 150 Jahren gab es in Brandenburg nur Braunbiere“, erklärt Kirchhoff, „sie waren nicht so stark gehopft und ein bisschen milder.“

Bier ist nicht nur Männersache: Marlies Ferner (l.) und Katharina Zimmermann probierten die Sorten, die Jörg Kirchhoff zur Pritzwalker Bierkultur mitgebracht hatte. Quelle: Bernd Atzenroth

Die erste Kostprobe ist also quasi eine Reide in der Vergangenheit der Bierbrauerkunst. Drei weitere Bierproben sollten noch in diesem dritten Teil der Bierkultur-Reihe 2019 folgen.

Kirchhoff, Jahrgang 1970, hat nach der Wende das Bierbrauen erlernt. 2002 und 2003 baute er mit Mitstreitern das Forsthaus Templin, das seit 1834 Gaststätte war, zur Brauerei um. Mittlerweile arbeitet er ausschließlich auf Biobasis, die Braumanufaktur beliefert auch Supermärkte und Tankstellen.

Initiator der „Brandenburger Bierstraße“

Jörg Kirchhoff ist auch in anderer Hinsicht ein sehr interessanter Gast: Er ist Vorsitzender des Vereins zur Förderung Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien und regionaler Infrastrukturen und damit auch Initiator der „Brandenburger Bierstraße“. Im Landkreis Prignitz gehören dazu die Alte Ölmühle in Wittenberge und das kandhotel und Brauhaus Prignitzer Hof in Buchholz bei Pritzwalk, dessen Betreiber und Bierbrauer Rico Knorr ja vor zwei Wochen bei der Bierkultur Gast war.

Einmal noch wird es Infos zur Bierkultur und Kostproben in diesem Sommer geben: Am 30. August um 19 Uhr geht die Reihe an gleicher Stelle in ihre letzte Auflage 2019.

Von Bernd Atzenroth