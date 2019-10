Kunstfreunde feiern fünfjähriges Bestehen

Pritzwalk

„Kunstfreunde Pritzwalk“ nennt sich ein Verein, der nicht nur ein kulturelles Angebot für die Stadt bietet, sondern für den gesamten Landkreis Prignitz. Sein Ziel ist es, nicht nur spannende Ausstellungen zu präsentieren, sondern auch das städtische und kulturelle Leben zu bereichern.

Anlässlich des fünften Gründungstages der Gemeinschaft gab es eine Ausstellung mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. Am Freitag luden sie zur Vernissage in die Museumsfabrik in Pritzwalk ein.

24. Ausstellung der Kunstfreunde

„Die Ausstellung trägt den Namen Wir“, erklärte Vereinsvorsitzender Horst Kontak. Er schaut zurück auf eine tolle Zeit. „In den letzten Jahren haben wir viel erlebt“, sagte er. Insgesamt 24 Ausstellungen hat der Verein auf die Beine gestellt. Viele Besucher sind seither durch die Galerie geschlendert und auch hochrangige Künstler wie Johannes Heisig stellten schon ihre Bilder aus.

„Es ist nicht nur die 24. Ausstellung, sondern es sind auch 24 Aussteller beteiligt“, verriet Horst Kontak. Auch sie waren zur Eröffnung gekommen. Insgesamt 69 Werke bestehend aus Bilder, Zeichnungen und einer Skulptur wurden den vielen Besuchern in mehreren Räumen präsentiert.

Die Künstler arbeiten alle ehrenamtlich

Damit so eine Ausstellung überhaupt zustande kommt, muss im Vorfeld viel passieren. Planungen, finanzielle Unterstützung und vor allem viele Hände, die auch ohne Bezahlung anpacken. „Ich möchte mich herzlich bei allen Unterstützern bedanken“, so der Vereinsvorsitzende. Ganz besonders denkt er dabei an seine Tochter Lea Kontak. „Sie hat mir sehr viel geholfen“, erzählte Horst Kontak.

Vereinsvorsitzender Horst Kontak (in grau) begrüßte seine Gäste und erklärte sie neue Ausstellung. Quelle: Julia Redepenning

Die junge Künstlerin arbeitet im Bereich Graffiti. Ihr Studium absolvierte sie in Leipzig. Bei der Jubiläumsausstellung des Vater hatte sie einen großen Anteil und half bei der Organisation. „Es war wirklich eine tolle Zusammenarbeit“, sagte Kontak. Der Vereinsvorsitzende selber sieht sich im Bereich der angewandten Kunst. „Es ist meine Passion“, erklärte er und aus diesem Grund kam es vor fünf Jahren auch zur Gründung der „Kunstfreunde Pritzwalk“.

Eröffnung mit musikalischer Untermalung

Passend zum Anlass wurde allen Gästen Getränke gereicht. „Wir haben natürlich auch einen kleinen Sektempfang vorbereitet“, so der Vorsitzende. Nach einer kurzen Ansprache verzauberte Chady Seubert alle Kunstliebhaber mit einem musikalischem Intro. Dazu spielte sie auf ihrer Gitarre.

Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt. Quelle: Julia Redepenning

Im Anschluss dürfte nach Herzenslust Kunst genossen werden. Es gab viel zu entdecken und die Aussteller und auch die Vereinsmitglieder standen für Fragen zur Verfügung. Für Jung und alt gab es viel zu entdecken.

Ausstellung noch bis um 31. Dezember geöffnet

„Dieses Mal verzichten wir auf die vier bis sechs Wochen Ausstellungsdauer“, erklärte Horst Kontak. Noch bis zum 31. Dezember kann sie besucht werden. Interessenten haben die Möglichkeit, zu den Öffnungszeiten des Kunstvereins vorbeizuschauen. Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag können Besucher im Zeitraum von 14 bis 17 die Werke in den Räumen Museumsfabrik am Meyenburger Tor 4 in Pritzwalk besichtigen.

„Es kann auch außerhalb der Öffnungszeiten vorbeigeschaut werden“, sagte Kontak. In diesem Fall kann sich an die Museumsfabrik gewendet werden. Der Veranstaltungsplan für 2020 steht auch schon fest. Am Samstag, 1. Februar, um 15 Uhr, wird es die nächste Ausstellung geben und zwar mit Malereien von Andrea Imwiehe.

Von Julia Redepenning