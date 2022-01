Karstädt/Pritzwalk

Unbekannte sind in insgesamt zwölf Gartenlauben in Karstädt sowie in Pritz­walk eingebrochen. In der Karstädter Gartensparte „Zur Erholung“ traf es am 29. oder 30. Dezember zehn Lauben.

Einbrüche in Pritzwalker Lauben „Am Wasserturm“

Die Täter stahlen einen Rasenmäher und Bekleidung, teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt. Kriminaltechniker waren vor Ort.

In Pritzwalk brachen Unbekannte in zwei Lauben der Gartenanlage „Am Wasserturm“ ein. Dort stahlen die Diebe am 30. oder 31. Dezember Elektrowerkzeug. Die Schadenshöhe beträgt dort etwa 250 Euro.

