Pritzwalk

Zutraulich und sehr verschmust schmiegt sich ein kleines Katzenmädchen um die Beine ihres Besuchers. Ein leises Schnurren ist zu hören. Für Außenstehende ist es kaum zu glauben, dass diese kleine Katze eigentlich ein Streuner ist. Dank der Arbeit zahlreicher Tierschützer der Katzenhilfe Prignitz ist aus dem kleinen Wildfang ein richtiger Schmusetiger geworden.

120 Katzen derzeit in den Räumen der Katzenhilfe Prignitz untergebracht

Genau jene engagierten Tierschützer arbeiten derzeit fast am Limit. In den vergangenen Wochen sind Dutzende neue Fundkatzen in den Auffangstationen rund um Pritzwalk eingezogen. Mittlerweile warten an die 120 Katzen dringend auf ein neues Zuhause. Ob es vielleicht die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien, in der sich zahlreiche Menschen ein Haustier anschafften, wollen die Tierschützer nicht ganz ausschließen.

Mehrere Katzen suchen derzeit ein neues Zuhause. Quelle: Julia Redepenning

Zumindest hält es die Pritzwalkerin Christine Malert, die sich ehrenamtlich bei der Katzenhilfe Prignitz engagiert, für wahrscheinlich. „Ich finde, es hat schlagartig zugenommen“, sagt sie. Sie sehe auch mehr Streuner auf den Straßen. „Auch in der Pritzwalker Innenstadt beobachte ich das“, sagt sie.

Die Vorsitzende der Katzenhilfe Prignitz, Marion Strauch, betrachtet die Lage vorsichtiger. „Eigentlich haben wir jedes Jahr um diese Zeit einen enormen Zuwachs an Katzen“, sagt sie, „aber langsam platzen wir aus allen Nähten.“

Immer mehr Fundkatzen rund um Pritzwalk

Allein in der Pritzwalker Auffangstation leben derzeit an die 40 Katzen. Beinahe täglich kommen neue Tiere hinzu. „Wir würden uns wünschen, dass sich Katzenliebhaber finden und ein oder sogar mehrere Tiere adoptieren“, sagt Marion Straub. Die meisten der Stubentiger sind sogar zahm, stubenrein, und vor allem sind alle von einem Tierarzt begutachtet worden. „Es muss nicht immer eine Rassekatze mit Stammbaum sein“, findet Marion Straub, „auch bei uns kann man sich dem Traum von einem Haustier erfüllen.“

Aktuell seien es besonders viele Jungkatzen, die in den Räumen der Auffangstation leben. Doch auch bereits ältere Katzen und Kater warten auf eine zweite Chance. Viele haben bereits Schreckliches erlebt. Damit sich die Zahl der Streuner und herrenlosen Katzen in den nächsten Jahren endlich reduziert, fordern die Tierschützer eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. „Das wir höchste Zeit“, sagt Marion Strauch, „weil wir sonst der Sache niemals Herr werden.“

Katzenhilfe siegt bei der Abstimmung für den Pritzwalker Bürgerhaushalt

Dass die Pritzwalker das Problem mit streunenden Katzen in Pritzwalk scheinbar erkannt haben, zeigte erst kürzlich die Abstimmung für den Bürgerhaushalt der Stadt Pritzwalk. Die Katzenhilfe Prignitz hatte erstmals einen Vorschlag eingereicht. Prompt gewannen die Tierschützer die Abstimmung – mit elf Stimmen Vorsprung zu Platz zwei.

Christine Malert (r.) und Laila Il Jarad, die ebenfalls ehrenamtlich für die Katzenhilfe Prignitz tätig ist und in Takken (Gemeinde Groß Pankow) eine Pflegestelle betreibt. Quelle: privat

„Die Katzenhilfe scheint den Pritzwalker also wichtig zu sein“, sagt Christine Malert. Erste Pläne für die Katzenhäusern, die mithilfe der Förderung durch den Bürgerhaushalt gebaut werden sollen, gibt es bereits. Doch vorerst muss das Projekt warten, bis alles unter Dach und Fach ist.

Lesen Sie auch 1000 Euro für die Katzenhilfe Prignitz gespendet

Auch wenn die Freude über den Sieg groß ist, wachsen die Sorgen scheinbar exponentiell. Denn mit mehr Tieren steigen die Kosten. „Es fehlt uns nicht einmal an Futter für die Tiere“, sagt Christine Malert. Vielmehr seien es Artikel wie Katzenstreu, warme Decken für den Winter, und natürlich schwinden mit jedem Tag die räumlichen Kapazitäten. Mittlerweile sind die Tierschützer auf externe Pflegestellen angewiesen, um der Flut an Neuzugängen überhaupt noch unterbringen zu können.

Pritzwalker Tierschützer fordern Kastrationspflicht

„Es muss sich vieles ändern, damit mir das Problem beseitigen können“, sagt Marion Strauch, „wer seine Katze oder Kater raus lässt, muss sie unbedingt kastrieren lassen.“ Nicht selten wird dieser wichtige medizinische Eingriff ignoriert. „Und am Ende landet dann die trächtige Katze bei uns“, betont Marion Strauch, „oder die Katze wird mit den bereits geborenen Jungen ausgesetzt und landet dann auch bei uns.“

Und jetzt steht auch wieder der Winter vor der Tür. „Wir müssen dringend Katzen vermitteln, damit wir überhaupt noch welche aufnehmen können“, sagt Marion Strauch, „und vielleicht bekommen die älteren Katzen auch eine Chance.“

Besonders ein Tier hat die Vorsitzende der Katzenhilfe im Auge: Eine junge Katze mit Epilepsie. „Sie ist sehr zutraulich“, sagt Marion Strauch. Doch das Katzenmädchen braucht regelmäßig Medikamente. Gut eingestellt sei sie aber bereits und somit bereit für ein neues Zuhause.

Die kleine zweifarbige Katzenmädchen (l) sucht dringend liebevolle Besitzer. Quelle: Julia Redepenning

Wer sich für eine Katzen interessiert oder die Katzenhilfe Prignitz unterstützen möchte, findet auf der Internetseite www.katzenhilfe-prignitz.de alle Kontaktdaten sowie weitere Informationen. Besonders Sach- und Geldspenden werden derzeit benötigt.

Von Julia Redepenning