Pritzwalk

Weil das Stadtfest Pritzwalk, das am zweiten Juniwochenende groß gefeiert worden wäre, coronabedingt ausfallen muss, hat die Stadt Pritzwalk zum Trost eine Luftballon-Aktion organisiert.

Für ein bisschen Gemeinschaftsgefühl „statt Fest“ lädt die Stadt Pritzwalk deshalb für Samstag, 13. Juni, zu einer Luftballon-Aktion ein.

Anzeige

Die Einwohner von Pritzwalk und den Ortsteilen können sich ab 10 Uhr im Rathaus, in der Museumsfabrik, im Bahnhof, in der Sankt-Nikolai-Kirche oder in der Kita „Allerhand“ in der Perleberger Straße einfinden und sich dort mit Helium gefüllte Luftballons holen.

Weitere MAZ+ Artikel

Um 11 Uhr steigen alle Ballons in die Luft

Die Ballons werden dann um 11 Uhr von den Balkonen der Pritzwalker von der Straße oder vom Lieblingsplatz in der Stadt steigen gelassen. Zum Zeichen, dass die Aktion beginnt, läuten um 11 Uhr die Glocken der St.-Nikolai-Kirche.

So steigen sie alle gleichzeitig in die Luft und bilden ein fröhliches Bild über den Dächern der Stadt. Die Sankt-Nikolai-Kirche öffnet von 9 bis 11 Uhr.

In der Nikolai-Kirche gibt es ein Kinder-Quiz

Ein Kinder-Quiz lädt dort die jüngeren Besucher zum Entdecken ein. Der Kirchenmusiker wird für Musik sorgen, Pfarrerin und Pfarrer sowie ehrenamtliche Kirchenwächter werden dafür sorgen, dass die notwendigen Abstände auch in der Kirche beachtet werden. Fachgebietsleiterin Heike Fuchs, Bürgermeister Ronald Thiel und Citymanagerin Sarah Schütte freuen sich heute schon auf die Aktion.

Lesen Sie auch:

Von MAZ-online