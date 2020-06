Harald Mannser kämpft seit Jahren vergeblich für Tempo 30 in Sarnow. Jetzt verschärft sich das Problem vor seiner Haustüre: Wegen der Baustelle in Kemnitz fahren bei ihm jetzt noch mehr Fahrzeuge vorbei als sonst.

In und um Sarnow tobt derzeit der Verkehr. Viele Autofahrer wollen die Baustelle auf der B 189 in Kemnitz umgehen und verstopfen den Plattenweg von Kemnitz nach Sarnow und die Feldsteinstraße in den Ort hinein. Quelle: Bernd Atzenroth