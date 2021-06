Für einen Anbau am Gerätehaus in Kemnitz sollen Gelder im Pritzwalker Huahsalt für 2022 eingestellt werden. Zuerst aber geht es darum, auch Fördermittel dafür einzuwerben. Die Stadt mahnte angesichts geringer werdender Gelder bei solchen Investitionen die Kompromissbereitschaft in den Ortsteilen an.