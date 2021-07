Kemnitz: Vor dem Dorffest stand der Protest

Kemnitz

Den Menschen in Kemnitz (Stadt Pritzwalk) sind ihre Kinder wichtig. Das wurde nicht nur auf dem Dorffest am Samstag deutlich, wo die Kinder der Kita Rappelkiste die vielen Besucher mit ihren süßen Darbietungen verzückten, sondern auch schon vorher auf der Anreise.

Mehr Sicherheit für ihre Kinder auf der Dorfstraße, die gleichzeitig Bundesstraße ist, forderten jetzt die Kemnitzer. Aus Anlass ihres Dorffestes war die Straße mit Plakaten gepflastert. Auf dem Fest selbst war dies auch Gesprächsthema. Aber es gab auch genug Anlässe zum Feiern. Hier ein Bilderbogen aus Kemnitz.

Denn wer aus Richtung Pritzwalk hierhin kam, fuhr im Ort erst einmal einen knappen Kilometer durch ein Spalier von Schildern. Darauf forderten die Kemnitzer eine Querungshilfe, einen Blitzer im Ort und von den Autofahrern: Runter vom Gas und freiwillig Tempo 30. Denn gerade für die Jüngsten ist die B189 die größte Gefahr, weshalb eine Elterninitiative sich jetzt für eine Änderung des Ist-Zustands einsetzt. Der ist nach der Straßensanierung im Ort noch schlimmer geworden.

Auf dem Festgelände wirkte es allerdings zunächst so, als wenn das Motto am Ende der Kinderaufführung „Bonbons statt Hexensuppe“ auch für den Umgang mit dem Pritzwalker Stadtoberhaupt Ronald Thiel galt, obwohl es vor der Veranstaltung Unmut im Ort gab, weil man sich von der Stadt nicht richtig unterstützt fühlte.

Thomas Siegfried: Fahrzeuge fahren seit Umbau der B189 oft zu schnell

Nach der Kindervorführung fand Ortsvorsteher Thomas Siegfried indes deutliche Worte zum Thema. Die Elterninitiative weise darauf hin, „wie es nach dem Umbau der B189 leider zu oft passiert, das Fahrzeuge zu oft zu schnell die Straßen queren“. Thomas Siegfried: „Es ist wahnsinnig schwierig, einen sicheren Schulweg, einen sicheren Weg zum Bus und zur Kita zu ermöglichen, da wir in der Ortslage überhaupt keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf kompletter Strecke haben. Wir haben keine Querungshilfe, wir haben keine Ampel.“

Thomas Siegfried, Ortsvorsteher von Kemnitz, begrüßte die Gäste beim Dorffest und sprach die Themen an, die die Kemnitzer bewegen. Quelle: Bernd Atzenroth

Ansinnen der Elterninitiative, die wirklich getragen sei vom Ortsbeirat und auch von der Stadt, „auch wenn das manchmal nicht so rüberkommt“, sei es, eine Lösung zu finden für diese Ortslage. Zwangsläufig werde das Zeit brauchen. Der Bürgermeister habe zugesagt, sich mit den Initiatoren dieser Geschichte noch zusammenzusetzen. Siegfried: „Wir müssen einen Weg zusammenfinden, weil nur im Ort werden wir das Problem nicht lösen.“

Ronald Thiel: „Auf Ihrer Seite, aber nicht zuständig“

Ronald Thiel sagte: „Ich bin völlig auf Ihrer Seite, aber wir dürfen nicht eins vergessen: Ich bin nicht zuständig.“ Denn hier handele es sich ja um eine Bundesstraße. „Für die kommunalen Straßen bin ich der richtige Das ist möglicherweise der Verbindungsweg zwischen Kemnitz und Sarnow. Das ist aber schon alles, ich darf nicht einmal ein Verkehrsschild aufstellen.“ Thiel: „Der Landesbetrieb hat auch schon mehrfach Post von uns bekommen.“ Ein Verkehrsmonitoring und eine Verkehrszählung seien zugesagt.

Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel bei seiner Ansprache auf dem Dorffest in Kemnitz. Quelle: Bernd Atzenroth

Siegfried erinnerte die Stadt noch an weitere Anliegen der Kemnitzer: So wünschte er sich die Komplettierung des Zauns um den Spielplatz und die Vervollständigung der Beleuchtung des Sandwegs. Und er hatte noch einen Wunsch: Dass auch in Kemnitz wie in der Kernstadt und anderen Ortsteilen Frühblüher gepflanzt werden.

Drei Gründe zum Feiern in Kemnitz

Dabei hatten die Kemnitzer an diesem Nachmittag drei Gründe zum Feiern: den Kita-Umbau, die Herrichtung des neuen Mehrzweckraums und schließlich die Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeugs. Die ist zwar schon ein Jahr her, konnte aber anno 2020 nicht gefeiert werden. Das Fahrzeug konnte auf dem Festgelände besichtigt werden, Ralf Arnoldt hatte zudem sein Brandschutzmobil aufgebaut. Es gab ein Festzelt und einen kleinen Flohmarkt. Ronny Rieckhoff und Delta Dance sorgten für die Musik und ab 18 Uhr gab es hier Tanz.

Alle freuten sich, dass innerhalb weniger Wochen dieses Fest nun doch möglich wurde – der Dank dafür ging an Dietmar Sachs und Laura Schütte von der Stadt.

Kita erweitert, Mehrzweckraum eingerichtet

Die Kapazitätserweiterung der Kita Rappelkiste hat laut Thiel 81 000 Euro gekostet. Der Bürgermeister zeigte sich erfreut, dass die Kita, die vor zehn Jahren sogar um ihren Weiterbestand fürchten musste, angesichts der mittlerweile hohen Kinderzahlen im Ort gut ausgelastet ist. Die Arbeiten wurden ausschließlich von Pritzwalker Firmen ausgeführt. Siegfried zeigte sich „stolz, dass diese Kita so priorisiert behandelt worden ist“.

Die Entscheidung für die Einrichtung des multifunktionalen Raums fiel vor nicht allzu langer Zeit. 69 000 Euro hat der Umbaus der Räumlichkeiten gekostet. Siegfried fand lobende Worte: „Es ist eine richtig tolle Geschichte geworden.“

Zufrieden zeigten sich alle Anwesenden mit dem neuen multifunktionalen Raum für die Kemnitzer. Quelle: Bernd Atzenroth

Platz für 45 Leute im neuen Mehrzweckraum

Da konnten nur alle beipflichten, vor allem wenn sie den vorherigen Zustand des Raumes betrachteten. Nun ist hier Platz für 45 Leute, es gibt sanitäre Einrichtungen für Damen und Herren getrennt und eine komplett neue Decke mit Schallschutzelementen. Der Raum kann auch komplett freigemacht werden, wenn ihn die Kita benötigt. Kita-Leiterin Birgit Schalm hat die Schlüsselgewalt. Auch der Ortsbeirat will die Räume nutzen. Über die weitere Nutzung wird noch befunden. Es soll aber ein Ort für alle im Dorf sein.

Ortswehrführer Mario Bock stellte allen Besuchern gerne das Feuerwehrauto vor, das die Kemnitzer nun seit einem Jahr haben, auch um den Nachwuchs zum Mitmachen bei der Feuerwehr zu motivieren - was bei den Familien der Feuerwehrleute aber kein Problem ist. Quelle: Bernd Atzenroth

Auch Ortswehrführer Mario Bock begrüßte den neuen Raum, „wir haben ja keine Gaststätte mehr im Ort“. Zudem soll es für die Feuerwehr einen vier mal neun Meter großen Anbau mit Toiletten geben. Für die Brandschützer ist das sicher nicht die ideale Lösung, aber erstmal wohl besser als nichts. Thiel wie Bock sprachen „Spatz in der Hand“. Wenn in Sachen Förderung alles klar ist, dann hofft Bock darauf, dass die Arbeiten im dritten Quartal 2021 anfangen. „Im Dezember einzuziehen wäre toll.“ Dann hätte man beim Dorffest im kommenden Jahr einen weiteren Anlass zum Feiern.

Von Bernd Atzenroth