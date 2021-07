Kemnitz

Gleich drei Gründe zum Feiern hat der Pritzwalker Ortsteil Kemnitz: Im vergangenen Jahr wurde die Kita Rappelkiste erweitert, die freiwillige Feuerwehr hat ein neues Fahrzeug bekommen und der Gemeinderaum wurde zu einem Mehrzweckraum umgebaut. Mit einem Dorffest am Samstag, 31. Juli, an der Kita Kemnitz soll all das gefeiert werden. Beginn ist um 14 Uhr.

Der bunte Nachmittag bietet neben Ansprachen von Bürgermeister Ronald Thiel und dem Ortswehrführer Mario Bock ein vielseitiges Programm. Geplant sind eine Aufführung der Kitakinder, Kaffee und Kuchen, die Besichtigung des neuen Tanklöschfahrzeuges TSF W, eine Hüpfburg, Zuckerwatte, einen Familientrödelmarkt und vieles mehr.

Abends ist Tanz im Festzelt

Abends ist Tanz am und im Festzelt. Der Ortsbeirat und die Feuerwehr laden nicht nur die Kemnitzerinnen und Kemnitzer ein, sondern heißen auch Gäste aus der Umgebung zu einem „geselligen Nachmittag und einem wilden Abend“ willkommen, wie es in der Einladung heißt.

Da im vergangenen Jahr keine Feste möglich waren, soll nun alles zusammen gefeiert werden. Bei aller Freude gelten auch bei diesem Fest die Vorschriften der aktuell geltenden Corona-Umgangsverordnung. Die Luca-App, ein ­Personalausweis oder ein Impfnachweis sind Pflicht für die Festbesucher.

Von MAZonline