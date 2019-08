Kemnitz

Zum Dorffest laden die Einwohner von Kemnitz für Samstag, 31. August, in den Pritzwalker Ortsteil ein. Gefeiert wird von 14 bis 21 Uhr auf dem Festplatz. Außerdem legen an diesem Tag mehrere Ortsfeuerwehren aus der Stadt die Leistungsspange ab. Ortsvorsteher Thomas Siegfried und Ortswehrführer Mario Bock freuen sich auf hoffentlich viele Besucher.

Geboten werden von 14 bis 17 Uhr Kinderschminken und Riesenseifenblasen mit Anja Breßler-Sommer sowie eine Hüpfburg. Es gibt Kaffee und Kuchen. Für den Fall, dass schlechtes Wetter ist, steht ein Festzelt bereit. Wolfgang Ulrich sorgt für die Musik und legt später zum Tanz in die Abendstunde auf.

Feuerwehren legten Leistungsabzeichen erstmals in Gumtow ab

Nachdem vor gut einem Jahr beim Kreisfeuerwehrtag in der Gemeinde Gumtow zum ersten Mal in der Prignitz das Leistungsabzeichen des Landesfeuerwehrverbandes abgelegt wurde, wird es prignitzweit nun zum zweiten Mal in Angriff genommen.

Für die einmalige erfolgreiche Teilnahme wird das Abzeichen in Bronze vergeben. Diesmal wagen sich Ortswehren der Stadt Pritzwalk an den Leistungsvergleich. Demnach tritt eine gemischte Gruppe aus Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Kemnitz, Sarnow und Pritzwalk an, informierte der Ortsvorsteher Thomas Siegfried. Im Anschluss findet ein Spaßwettbewerb verschiedener Wehren statt.

Von MAZonline