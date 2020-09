Klein Gottschow: Gin und Eierlikör aus der Prignitz

Klein Gottschow

1999 muss ein guter Jahrgang gewesen sein, zumindest beim Abitur in Pritzwalk. Wer sich mit der Gans Feinbrand Manufaktur in Klein Gottschow (Gemeinde Groß Pankow) beschäftigt, stößt unweigerlich auf gleich mehrere Mitglieder dieses Jahrgangs.

Da ist zu allererst Robert Wacker, der nun auf dem Gehöft seines Großvaters die Gin-Brennerei eröffnet hat. Eigentlich ist er Jurist und arbeitet für Vattenfall gerade an der Abwicklung des Hamburger Kraftwerks Moorburg. Da ist aber auch Marcel Grunert, der Brenner in der Brennerei, hauptberuflich Bio-Mechaniker in der Charité in Berlin.

Die Brennerei liegt noch etwas versteckt im Ort

Die beiden stehen an diesem Wochenende zusammen mit Robert Wackers Schwester Benita Wacker in dem frisch sanierten Gebäude, das nun die Brennerei beherbergt. Robert und Marcel sind in der Brennerei beschäftigt, während Benita gerade Eierlikör abfüllt. Wer hier hinkommt, muss erst mal suchen. In dem ohnehin etwas abgelegenen Ort weist nur ein kleines Schild an der Straße auf die Brennerei hin.

Dass hier jetzt Gin produziert wird, war nicht die ursprüngliche Idee – eine norddeutsche Obstbrennerei sollte es werden. „Norddeutsche Früchte haben weniger Zucker. Man kriegt weniger Alkohol rein. Dafür ist aber das Aroma vielschichtiger.“ Eigens dafür steht ein nagelneuer 800-Liter-Gärkessel in der Brennerei. Der ist aber noch ungenutzt. Dieses Jahr hätte man auch genug Obst dafür gehabt – man vergärt die Früchte und wandelt den Fruchtzucker in Alkohol um. Den muss man aber versteuern.

Warten auf die Zolluhr

Doch das geht noch nicht, denn die Brennerei wartet auf die Zolluhr, die eigentlich schon im Februar kommen sollte. Da der Zoll sie zunächst prüft und dann vorbeibringt und an die Anlage anbaut, hatte sich das verschoben – bis Juni konnte der Zoll keine Hausbesuche machen.

Gin, Sloe Gin und Eierlikör: Das ist die Produktpalette der Gans Manufaktur in Klein Gottschow. Quelle: Bernd Atzenroth

„So machen wir erst einmal Gin“, erklärt Wacker, „da nimmt man den schon versteuerten Zentralalkohol und gibt Früchte dazu.“

So entsteht in Klein Gottschow der Gin

Wie das funktioniert, zeigen er und Grunert in der Brennerei. Im Brennkessel werden der Alkohol und die Früchte vermischt. Hauptbestandteil von Gin muss der Wacholder sein. Das Getränk durchläuft sechs Destillationsprozesse, bis es abgefüllt werden kann. Ein Durchgang dauert drei Stunden. dann hat man 100 Liter produziert und kann 200 Flaschen der Normalgröße damit füllen.

Die handgemachten Flaschen mit der eigentümlichen Form bezieht Robert Wacker übrigens aus Frankreich. Die optische Gestaltung des Logos entstammt einem weiteren 99er Abiturienten: Martin Taube, der aus Beveringen kommt, hatte das übernommen – er hat Design studiert.

Seit 2015 ist die Idee für die Brennerei in der Welt

„Wir haben erstmal angefangen“, sagt Robert Wacker, der aus Wolfshagen stammt. Dass es überhaupt dazu kam, ist der kleinen Runde von Abiturienten zu verdanken, die in Kontakt geblieben war. Eigentlich hatte Robert Seehaus die Idee, der in einem Vorort von Lübeck als Apotheker arbeitet – Apotheker haben erleichterte Bedingungen beim Brennen.

Einmal in der Welt, verfolgte die Gruppe die Idee weiter, schaute sich 2015 bei Brennereien um. Und kam schnell zu der Erkenntnis: Brandenburg ist da noch Entwicklungsland. „ Brandenburg hat 20 Brennereien, Baden-Württemberg 20 000“, umreißt dies Robert Wacker.

2018 wurde das Brennrecht europaweit verändert

Nach Hexenwerk habe all das aber auch nicht ausgesehen. Und so sind sie anschließend gleich noch bei Herstellern von Brennereianlagen vorbeigefahren, um sich zu informieren. „Mit einem hat es gut geklappt“, erinnert sich Wacker.

2017 machte Wacker die ersten Schritte zur Unternehmensgründung, und 2018 wurde der Plan dann ganz konkret. Dabei half die Europäische Union entscheidend mit, denn seit 2018 kann jeder europaweit ein 300-Liter-Brennrecht erwerben. Im April 2018 begannen die Bauarbeiten in Klein Gottschow.

Die Brennerei soll für die Leute erlebbar sein

„Seit Ende 2019 haben wir unsere eigene Brennanlage“, erzählt er. Als Ort dafür war der Hof seiner Großeltern väterlicherseits gefunden worden: „Wir dachten: Warum machen wir es eigentlich nicht in Klein Gottschow? Das passt eigentlich auch zum Konzept.“ Nach zwei Jahren ist das Brennerei-Gebäude fertig geworden, „Corona hat es noch ein bisschen hinausgezögert“.

Robert Wacker in der Brennerei und mit dem fertigen Produkt. Quelle: Bernd Atzenroth

Seit fünf Wochen ist das Gebäude nun komplett eingerichtet. Im Obergeschoss gibt es einen gemütlichen Raum für Zusammenkünfte. Nun sollen nach und nach die Außenanlagen in einen guten Zustand versetzt werden. So will Wacker auch Obstbäume anpflanzen, deren Früchte für die Produktion nutzbar sein sollen.

Noch gibt es keinen regelmäßigen Geschäftsbetrieb, aber eine regelmäßige Ansprechpartnerin. „Es war von Anfang an klar: Das muss für die Leute erlebbar sein“, betont Wacker. So wurde auf die Gestaltung des Gastraums und des Obergeschosses sehr viel Wert gelegt – erst am Wochenende war ein Gruppe vom Spielmannszug Putlitz da.

Hauptabsatzgebiet Prignitz , aber auch Neuruppin , Berlin und Hamburg

70 bis 80 Prozent des bisherigen Absatzes macht die Brennerei in der Region selbst – den jungen Betreibern ist der Regionalitätsgedanke wichtig, ihren Prignitzer Kunden eben auch. „Wir sind aber auch schon sehr gut in Berlin und Hamburg vertreten“, sagt Wacker. In Neuruppin gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Resort Mark Brandenburg – mittlerweile ist man in fünf Läden in der Stadt vertreten.

Im Corona-Sommer hat Wacker wie viele andere die Erfahrung gemacht, dass Menschen aus ganz Deutschland die Prignitz für sich entdeckt und dabei selbst ins versteckte Klein Gottschow gefunden haben. Er erinnert sich an Motorrad- und Fahrradgruppen, aber auch an ein Damentrio aus Wolfsburg, das anstelle der ausgefallenen Elblandfestspiele in Wittenberge zur Gans Manufaktur gekommen ist und sich ordentlich mit Getränken eingedeckt hat.

Wertschätzung für die eigene Heimat

Wacker und seinen Freunden ist auch noch einmal klar geworden, welchen Schatz sie hier haben: „Wo hat man in Deutschland noch wirklich so einen Flecken unberührter Natur?“ Die 99er haben viel Spaß an der Verbindung zwischen Großstadt- und Dorfleben und auch an den unterschiedlichen Arbeitswelten.

Jetzt muss nur noch eins gelingen: „Dieses Jahr soll noch wirklich was Obstiges im Angebot dazukommen.“ Im September wird Birne eingemaischt werden, „mal gucken, welche Qualität dann herauskommt“, sagt Robert Wacker. Schließlich soll der Obstler-Jahrgang 2020 dann auch ein ganz besonderer werden.

