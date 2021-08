Klein Leppin

Die Stiftung Zukunft Berlin und die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte hat den Prignitzer Verein Festland aus Klein Leppin mit dem Berlin-Brandenburg-Preis ausgezeichnet. Geehrt wurden das Engagement und die Zusammenarbeit in der Region. Ein weiterer Preis ging an den Dachverband der Regionalparks in Brandenburg und Berlin (MAZ berichtete).

2003 gegründet

Der Festland e.V. wurde 2003 in Klein Leppin gegründet und hat unter anderem das Projekt „Dorf macht Oper“ ins Leben gerufen. Seither findet fast jedes Jahr eine neue Opernaufführung statt. Daneben werden auch viele andere Projekte wie ein Kunst-Sommercamp für Kinder aus der Prignitz verwirklicht. „Damit schafft es der Verein seit vielen Jahren, die verschiedensten Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen und sie in der gemeinsamen Arbeit zu vereinen“, heißt es in der Begründung der Jury. Und weiter: „Künstlerinnen und Künstler finden einen Ort, an dem sie sich ausprobieren und eigene Projekte verwirklichen können. Die Prignitzerinnen und Prignitzer sind dabei nicht nur Publikum, sondern gleichzeitig die Macherinnen und Macher auf und hinter der Bühne. Kunst wird so zum Teil ihres Lebens, ihrer Kultur und ihrer Traditionen.“

Soziale Impulse für die Region

Mit dem Berlin-Brandenburg-Preis werden herausragende Leistungen für die aktuelle Entwicklung der gemeinsamen Region Berlin-Brandenburg gewürdigt, die einen nachhaltigen Impuls für die soziale und gesellschaftliche Situation eines Ortes oder der gesamten Region setzen. Der Preis ist eine gesellschaftliche Initiative aus Berlin und Brandenburg und soll die Zusammengehörigkeit in der Region fördern.

Kulturelle Akteure vernetzen

Die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte ist eine Kultur- und Bildungseinrichtung des Landes Brandenburg und der Stadt Potsdam, die das kulturelle Erbe sowie die kulturelle und regionale Vielfalt abbildet und vermittelt. Sie verbindet museale Aufgaben mit Aufgaben der kulturellen Bildung und der Vernetzung kultureller Akteure.

Die Stiftung Zukunft Berlin ist ein unabhängiges Forum für bürgerschaftliche Mitverantwortung. In ihr arbeiten mehr als 500 Bürgerinnen und Bürger in Initiativen mit jeweils fünf bis 40 ehrenamtlichen Mitgliedern. Sie bringt die Bürgerinnen und Bürger mit Politik und Entscheidern zusammen und bietet Veranstaltungen und Plattformen zum Meinungsaustausch an.

Lesen Sie auch: Klein Leppin macht 2021 wieder Oper

Von MAZonline