Pritzwalk

Polizisten haben am Mittwoch schwerpunktmäßig in der Prignitz auf Rotlichtverstöße geachtet. Dabei ertappten die Beamten 14 Verkehrsteilnehmer, die bei Rot über eine Ampel fuhren. Die Kontrollen erfolgten vor allem im Amt Bad Wilsnack-Weisen sowie in den Städten Pritz­walk und Wittenberge, teilte die Polizei mit.

Darüber hinaus fuhren 28 Verkehrsteilnehmer über ein Stoppschild ohne anzuhalten. Fünf Kraftfahrer waren nicht angeschnallt und 22 waren zu schnell unterwegs.

In Gerdshagen stoppten die Polizisten einen Autofahrer, der keinen Führerschein vorweisen konnte.

