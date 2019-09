Kulturhaus: Partysause zum runden Geburtstag

Pritzwalk

Das Pritzwalker Kulturhaus „ Erich Weinert“ wird eine Riesenparty schmeißen. Der 60. Jahrestag seines Bestehens steht vor der Tür und aus diesem Grund soll am Samstag, 14. September, kräftig gefeiert werden. „Es ist ein tolles Festprogramm geplant“, verriet Sebastian Rodat der MAZ. Der stellvertretende Kulturhausleiter gibt einen Einblick in den Ablaufplan, der für die Geburtstagssause angedacht ist.

Kostenlose Filmvorstellung für Kinder und Erwachsene

Um 14 Uhr soll es die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Ronald Thiel im Saal des Kulturhauses mit einem Grußwort geben.

Zeitgleich wird im Kino ein Kinderfilm gespielt. Insgesamt sind zwei solcher Vorführungen für den Samstag vorgesehen. Parallel zur Ansprache des Pritzwalker Stadtoberhauptes wird der Film „ Benjamin Blümchen“ zu sehen sein. Ab 17 Uhr können Filmhungrige dann den „König der Löwen“ auf der Leinwand erleben. „Die Kinobesuche sind am Samstag kostenlos“, sagte Sebastian Rodat. Es soll ein Vergnügen für Alt und Jung werden.

Buntes Rahmenprogramm mit Kulturhausgeschichte

„Die Bowlingbahn darf an diesem Tag auch benutzt werden“, so der Kulturhaus-Vize. Für eine Stunde darf kostenfrei eine ruhige Kugel geschoben werden. Ebenfalls können sich alle Gäste ab 14.30 Uhr am Kuchenbüffet bedienen. Der Kyritzer Shantychor „ Stella Maris“ tritt als musikalische Begleitung bei der Kaffeerunde auf.

Einen Ausflug in die Geschichte des Hauses wird Lars Schladitz, Leiter der Museumsfabrik, im Kinosaal vornehmen. „Er hat eine Präsentation vorbereitet und kann viele Dinge aus dem Archiv zeigen“, verrät Sebastian Rodat.

Buchlesung mit Katrin Sass im Kinosaal

Der Erwachsenen-Tanzkreis der Tanzschule „Quer durch die Gasse“ bringt zum Nachmittag hin Bewegung in das Festprogramm. „Alle Veranstaltungen sind kostenlos, außer die abendliche Buchlesung“, erzählte Rodat. Ab 20 Uhr wird Katrin Sass, eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen der DDR, aus ihrer Autobiografie „Das Glück wird niemals alt“, vorlesen. Der Eintritt hierfür beträgt 18 Euro.

Teilen Sie Ihre Geschichten mit uns

Für eine gute Organisation der Geburtstagsfeier bittet das Team vom Kulturhaus, sich für die Benutzung der Bowlingbahn und für die Kinofilme telefonisch anzumelden. Dafür kann die Durchwahl 03395/40 11 17 benutzt werden.

Ein Thema der Gespräche an diesem Tag wird sicher auch die Zukunft des Hauses sein. Schließlich ist ein größerer Umbau des Kulturhauses geplant, mit dem unter anderem der Einbau eines zweiten Kinosaals und Barrierefreiheit einhergeht. Die Stadtverordneten haben sich bereits damit beschäftigt.

Nun sind Sie als Leser gefragt. Im Rahmen der anstehenden Geburtstagsfeier suchen wir die schönsten Geschichten zum Thema Pritzwalker Kulturhaus. Teilen Sie mit uns ihre tollsten Erinnerungen oder schildern Sie Ihre Momente, die buchstäblich unter die Haut gegangen sind. Ihre Texte können Sie, gerne auch mit Bild, an die Mailadresse prignitz@MAZ-online.de schicken.

Von Julia Redepenning