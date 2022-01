Pritzwalk

Es sind meist große Bilder, die in der Regel eine ganz puristische Landschaft zeigen. Oft sind es Wasser- und Sumpflandschaften, die die Berlinerin Sylvia Seelmann zum überwiegenden Teil selbst erkundet hat. Auch die Landschaft auf dem Darß hat sie zu einigen Werken inspiriert, die seit Mitte Januar in der Galerie der Kunstfreunde Pritzwalk zu sehen sind. „Brandenburg Burning“ ist wiederum vom Waldbrand im Naturschutzgebiet Lieberose angeregt.

Der Untergrund leuchtet durch

„Subtiles Leuchten“ ist die Schau betitelt, und das trifft die Sache sehr gut. Alle Bilder der Künstlerin entstehen in dünnen, sich überlagernden Farbschichten. So trägt sie zunächst einen leuchtenden Untergrund auf, den sie wieder übermalt, aber das Leuchten scheint teilweise durch die oberen Farbschichten durch.

Gleich wenn man in die Galerie hineinkommt, dann fällt einem sofort das riesige Bild ins Auge, „Nebelwald“ heißt es und ist vom Lorbeerwald Garajonay auf der Kanareninsel La Gomera inspiriert., den Sylvia Seelmann im vergangenen November durchwandert hat.

"Nebelwald“ heißt dieses großflächige Bild, das Sylvia Seelmann eigens für die Ausstellung in Pritzwalk gemalt hat. Quelle: Bernd Atzenroth

Sie hatte schon vor fünf Jahren den Plan für ein solches XXL-Wandbild. vor dem der Betrachter das Gefühl entwickeln kann, Teil des Waldes zu sein. Mit der Aussicht auf die Ausstellung in den großzügigen Räumen der Kunstfreunde Pritzwalk hat sie diesen Plan nun innerhalb von fünf Wochen in die Tat umgesetzt. „Das Bild habe ich erst am Abend vor dem Abtransport fertiggestellt“, lässt sie wissen.

Große Räume in Pritzwalk für Künstler aus Berlin attraktiv

Horst Kontak, Vorsitzender der Kunstfreunde Pritzwalk, freut sich darüber, dass besonders die großen Räumlichkeiten in Pritzwalk für Künster aus Berlin attraktiv sind. Sylvia Seelmann hat im übrigen ihr Atelier auf dem Künstlerhof Frohnau. Diesen werden die Kunstfreunde im September besuchen.

Die Ausstellung von Sylvia Seelmanns Bildern ist wie anderen Schauen in Pritzwalk auch gefördert durch die Stiftung Kunstfonds und das Programm Neustart Kultur. Das gilt auch für die ab dem 12. März folgende nächste Ausstellung, in der Werke des Leipziger Künstlers Peter Busch präsentiert werden.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Galerie, also donnerstags, freitags und samstags jeweils von von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung unter 0160/8 99 60 11 besichtigt werden.

Übrigens: Am Samstag, 26. Februar, dem letzten Tag der Ausstellung, soll es eine Finissage geben, bei der Sylvia Seelmann erneut wie schon bei der gut besuchten Vernissage anwesend sein wird.

Von Bernd Atzenroth