Pritzwalk

Es ist die bemerkenswerte Tiefe, das Spiel von Licht und Schatten und die Farben, welche die Werke von Sylvia Seelmann so besonders machen. „Subtiles Leuchten“ hieß ihre Ausstellung, die bis Samstag bei den Pritzwalker Kunstfreunden zu sehen war. Mehr als 100 Besucher kamen in den vergangenen sechs Wochen in die Galerie neben der Museumsfabrik.

Interesse an Ausstellungen wächst

Initiator Horst Kontak zieht zur Finissage eine äußerst positive Bilanz. „Das war eine sehr erfolgreiche Ausstellung“, sagte er. Es kamen viele Gäste und das über den gesamten Zeitraum verteilt. „Es ist zu merken, dass das Interesse wächst. Und auch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie werden nun nach und nach gelockert.“

Einige Besucher sind zu der Finissage in der Galerie der Pritzwalker Kunstfreunde gekommen. Insgesamt waren es mehr als 100. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Direkt am Eingang der Galerie hängt das größte Werk der Ausstellung, ein Prachtbild, dass den Nebelwald von La Gomera zeigt. Es füllt auf ganzer Wandlänge nahezu den gesamten Raum. Die Bilder zeigen allesamt Wasser- und Sumpflandschaften, welche die Berliner Künstlerin meist selbst erkundet hat. „Anhand von Handyfotos entstehen dann diese Werke“, sagt Sylvia Seelmann.

Bilder mit Tiefe und Lebendigkeit

Dabei hat sie eine interessante Technik entwickelt. Die Bilder entstehen in dünnen, sich überlagernden Farbschichten. Grundlage dafür ist ein leuchtender Untergrund, meist ein pink-rotes Farbgemisch. Das wird anschließend übermalt, wobei ein Leuchten erhalten bleibt und teilweise durch die oberen Farbschichten hindurch scheint. Das verleiht den Werken seine interessante Tiefe und Lebendigkeit.

Es sind meist große Bilder, die in der Regel eine ganz puristische Landschaft zeigen. Oft sind es Wasser- und Sumpflandschaften, die die Berlinerin Sylvia Seelmann zum überwiegenden Teil selbst erkundet hat. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Zu den Gästen der Finissage am Samstag gehörten unter anderem Künstler, die im September mit einer Ausstellung in der Galerie der Pritzwalker Kunstfreunde zu sehen sein werden. Doch schon am 12. März um 15 Uhr startet die nächste. Peter Busch aus Leipzig wird mit seinen Werken unter dem Titel „Ab durch die Decke“ zum zweiten Mal nach Pritzwalk kommen und bis zum 1. Mai ausstellen, kündigt Horst Kontak an.

Von Marcus J. Pfeiffer