Kurort Wilsnack will an seinem „Bad“ festhalten

Bad Wilsnack

Es sind nur drei Buchstaben, aber sie machen den Unterschied aus zwischen einer Kleinstadt in der Prignitz und einem staatlich anerkannten Kurort. Deshalb setzt Wilsnack auch in Zukunft auf das „Bad“ und den damit verbundenen Status als Thermalsole- und Moorheilbad.

Wilsnacker Stadtverordnete stehen hinter dem Antrag

Der Erhalt des Titels ist allerdings kein Selbstläufer, sondern mit etlichen Auflagen verbunden, die Bad Wilsnack erst noch erfüllen muss. Für die notwendigen Anstrengungen gab es von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig Rückendeckung, so dass die Verwaltung jetzt die notwendigen Schritte gehen kann.

Bad Wilsnack darf sich bereits seit 2003 Thermalsole- und Moorheilbad nennen, muss jetzt aber wie die anderen sieben Kurorte in Brandenburg auch, gegenüber dem zuständigen Landesministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz erklären, den Titel weiterhin tragen zu wollen. Grundlage ist die Novellierung des Brandenburgischen Kurortegesetzes, das am 1. Mai 2019 in Kraft getreten ist.

In der Amtsverwaltung laufen die Fäden bei Angela Lausmann zusammen, die die Stadtverordneten vertraut machte mit den Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auf die Stadt zukommen. Am Ende muss in Potsdam ein Gesamtpaket vorliegen, das aus verschiedenen Bausteinen besteht, die Zeit und Geld kosten.

Entwicklungskonzept und Qualitätsstandards sind gefordert

Verlangt wird unter anderem eine Kurortentwicklungskonzeption, aus der hervorgeht, wo die Stadt in den kommenden Jahren strategisch hin will. Bei der Erstellung setzt die Verwaltung auf externen Sachverstand.

„Wir warten gerade auf Angebote für ein entsprechendes Konzept“, sagt Angela Lausmann, die zudem auf eine Kooperation mit der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde hofft. Deren Studenten könnten im Rahmen eines Projektes bei der Erstellung mitwirken.

Gefordert ist auch die Einhaltung diverser Qualitätsstandards für die Bereiche Gastronomie, Beherbergung, Erholung und touristische Infrastruktur. Hier kann Bad Wilsnack vor allem mit der Therme, der Wunderblutkirche und mit der zertifizierten Tourist-Information im Bahnhof punkten.

Bad Wilsnack der „Leuchtturm“ der Prignitz

Trotz der anspruchsvollen Auflagen stehen alle Stadtverordneten hinter der erneuten Beantragung. „Die Bedingungen sind schon knallhart, aber wir müssen uns dazu bekennen“, verlangte Olaf Stanke ( FDP). Martina Richter ( FDP) wies darauf hin, dass die Stadt nur wenige Standbeine habe: „Wenn der Tourismus wegbricht, was haben wir dann noch?“

Auf das „Bad“ als Aushängeschild für die Reiseregion verweist auch Torsten Engelbrecht. „Touristisch ist Bad Wilsnack der Leuchtturm in der Prignitz“, unterstreicht der Leiter der Tourist-Information.

Entsprechende Unterstützung kommt auch vom Tourismusverband Prignitz, der ebenfalls um die positive Außenwirkung des anerkannten Kurortes weiß. „Da achten die Urlauber schon drauf“, betont Mike Laskewitz, der darauf setzt, dass der Status als Gesundheitsstandort auch in Zukunft in Bad Wilsnack erhalten bleibt.

Bis spätestens 1. Mai 2024 müssen alle Voraussetzungen erfüllt werden und der Nachweis beim Ministerium vorliegen.

Von Stephanie Fedders