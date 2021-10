Last One Laughing auf Prime Video - Warum Kurt Krömer als James Bond Pritzwalk retten will

Kurt Krömer muss sich selbst das Lachen verkneifen, andere aber zum Lachen bringen. Der Komiker ist derzeit einer von zehn Teilnehmern der Serie Last One Laughing auf Amazon Prime Video – als in der dritten Folge auf einmal die Stadt Pritzwalk eine Rolle spielte.