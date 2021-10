Pritzwalk

„Ich bin ja der neue James Bond“, sagt Kurt Krömer nicht ganz ernst gemeint. Der Berliner Komiker ist derzeit einer von zehn Promis, die in der Serie Last One Laughing auf Amazon Prime Video gegeneinander antreten. Darin dürfen sie alles bis auf eins: Lachen. Auch wenn sie es selbst nicht dürfen, machen sie alles, um den anderen ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern. Und Kurt Krömer versucht das auf seine ganz eigene besondere Art und Weise.

James Bond rettet Pritzwalk

„Für mich ist das so eine Art Impro-Geschichte, dass man guckt, wie weit sind die Leute jetzt schon runtergekocht“, sagt er in der dritten Folge der Serie. Während Bastian Pastewka die Regale des Studios mit einem Maßband vermisst und Anke Engelke ganz gemütlich ihre Pasta isst, versucht Kurt Krömer anhand flotter Sprüche seine Gegner zu besiegen – mit mäßigem Erfolg.

„Wir drehen nächstes Jahr in Brandenburg: James Bond rettet Pritzwalk“, sagt Kurt Krömer. Und weiter: „Mit dem Untertitel: Draußen nur Kännchen.“ Zwar schenkt ihm das kein Lachen der anderen, doch für viele Prignitzer war es sicherlich überraschend, dass der Komiker in diesem Moment auf die Stadt Pritzwalk zu Sprechen kam. Annette Frier bot sich zugleich als Bond-Girl an, was Kurt Krömer überhaupt nicht gefiel.

Zehn Komiker in der Sendung

In der zweiten Staffel von LOL - Last One Laughing sind Tommi Schmitt, Martina Hill, Klaas Heufer-Umlauf, Larissa Rieß, Max Giermann und Tahnee ebenso mit dabei. Vier von ihnen mussten nach der vierten von insgesamt acht Folgen die Sendung bereits verlassen. Die nächsten beiden Folgen werden kommenden Freitag auf der Streaming-Plattform veröffentlicht.

"LOL - Last One Laughing" Staffel 2: Mit dabei sind (von oben links bis unten rechts): Tommi Schmitt, Martina Hill, Michael Bully Herbig, Klaas Heufer-Umlauf, Bastian Bastewka, Anke Engelke, Larissa Rieß, Max Giermann, Annette Frier, Kurt Krömer und Tahnee. Quelle: Amazon.com, Inc. or its affiliates

Kurt Krömer ist eine Kunstfigur, erdacht und verkörpert von Alexander Bojcan. Bekanntheit erlangte der deutsche Schauspieler und Komiker erstmals 2003 mit Die Kurt Krömer Show im rbb Fernsehen. Nach einer längeren Pause ist er vor zwei Jahren mit seiner Talkshow Chez Krömer auf demselben Sender ins Fernsehen zurückgekehrt.

