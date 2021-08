Neuruppin

Es sei zwar nicht die Strafe, die er sich erhofft habe, sagte der Verteidiger von Thi Tuyet T. Trotzdem erklärten er und seine Mandantin sich mit dem Vorschlag der dritten Großen Strafkammer des Landgerichtes Neuruppin einverstanden.

Dreifache Mutter gestand Zigarettenschmuggel im großen Stil

Sie hatte der 34-Jährigen eine Strafe von mindestens dreieinhalb und höchstens vier Jahren zugesichert – für den Fall eines glaubhaften Geständnisses. Das legte die dreifache Mutter ab.

Sie gab zu, ab Mai 2015 bis Juni 2016 im Raum Pritzwalk und Wittstock den Handel mit rund sieben Millionen unversteuerter und unverzollter Zigaretten organisiert zu haben.

Das Urteil am Montag nun lautete: Drei Jahre und sechs Monate wegen gewerbsmäßiger Steuerhehlerei. Davon gelten wegen der überlangen Verfahrensdauer vier Monate als bereits verbüßt.

Angeklagte bereut Taten glaubhaft

Die Angeklagte zeigte sich reuig. Wie sie über ihren Verteidiger erklären ließ, sei sie 2015 von Vietnam nach Deutschland gekommen. Sie sei von Landsleuten aufgenommen worden, die mit dem Zigarettenhandel ihr Geld verdienten. So sei sie dort hineingeraten.

Es tue ihr im Nachhinein furchtbar leid. Sie habe gewusst, dass der Handel illegal gewesen sei, nicht aber, dass der so hart in Deutschland bestraft werde.

Sie sei „nicht die Chefin“ gewesen. Das Gericht jedoch ging davon aus, dass sie eher auf „Chefebene“ in einem gut organisierten Zigarettenhandel gearbeitet habe.

„Ich sehe meinen Fehler ein. Ich habe gegen Gesetze verstoßen“, bat die Angeklagte um Nachsicht. Sie sei nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten und Geld zu verdienen, um ihrer Familie in der Heimat zu helfen.

Angeklagter wollte in Deutschland arbeiten und ihre Familie unterstützen

Auf die Spur der Angeklagten kam die Zollfahndung im Zuge einer Ermittlung gegen zwei polnische Zigarettenschmuggler. Diese fuhren immer dieselbe Lieferadresse in Pritzwalk an, sagte ein Zollbeamter vor Gericht. Sie konnten den Abnehmer ermitteln. Wie sich herausstellte, war es Thi Tuyet T.

Auch ihre damalige Wohnung in Pritzwalk am Nordring konnten die Ermittler ausfindig machen. Sie hätten insgesamt 81 Lieferungen mit über sieben Millionen Zigaretten festgestellt, sagte der Beamte. Bis Juni 2016 zogen sich die Ermittlungen. Dann wurde die Angeklagte vorübergehend festgenommen.

Ware wurde in einem einsamen Waldstück übergeben

Dass es sich um unverzollte Zigaretten gehandelt hat, hätte sich zum einen daraus ergeben, dass abgefangene Mengen keine Steuerzeichen aufgewiesen hätten, zum anderen am Preis.

Der Einkaufspreis pro Stange habe je nach Marke bei 14,50 bis 16 Euro gelegen, der Verkaufspreis bei durchschnittlich 22 Euro. 2015 habe sich der normale Ladenpreis für eine Stange Zigaretten um die 50 Euro bewegt.

Nach ihren Ermittlungsergebnissen habe es zwei Verkaufsplätze in Pritzwalk und einen in Wittstock gegeben, jeweils in der Nähe von Discountern, so der Zollbeamte.

Angeklagte hat Haft noch vor sich

Auch einen Übergabeort hätten sie ausmachen können. Der lag in einem abgelegenen Waldstück. Kurz vor Ankunft des Lieferanten sicherten drei oder vier Leute die Gegend ab.

Befragt zur Funktion der Angeklagten sagte der Zollbeamte: „Sie hatte schon etwas mehr zu sagen. Ich denke, dass sie die Besitzerin der drei Verkaufsplätze war.“

Die Rollenverteilung habe sich im Nachhinein durch die Buchführung und die Telefonüberwachung ergeben. Demnach sei sie für den Einkauf zuständig gewesen, die beiden anderen – darunter ihr Lebensgefährte – für das Anheuern von Personal.

Für insgesamt 74 Taten wurde Thi Tuyet T. verurteilt. „Es war eine unglaubliche Anzahl von Taten innerhalb kurzer Zeit“, sagte die Staatsanwältin. Sie sprach von einem professionellen Handel.

Das Gericht wertete positiv, dass die Angeklagte bisher nicht vorbestraft ist, dass sie sich zu ihren Taten bekannt hat und bereut, was sie getan hat. Was ihr die Richter auch abnahmen.

Zugute kam Thi Tuyet T. auch die lange Verfahrensdauer, für die sie nichts kann. Sie hätte schon vorher angeklagt werden können, sagte die Vorsitzende Richterin. D

as wäre für die Angeklagte wegen ihrer kleinen Kinder, die 2016, 2018 und 2021 geboren wurden, sicher besser gewesen. Nun hat sie die Haftstrafe noch vor sich.

