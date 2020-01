Leader-Bilanz: 16 Millionen für Prignitzer Projekte

Pritzwalk

Auf den ersten Blick scheint es unmöglich, eine Brücke zu schlagen zwischen dem Empfangsgebäude am Pollo-Bahnhof in Mesendorf, dem Pfarrhaus in Blüthen oder dem Bahnhofsquartier in Bad Wilsnack. Alle drei verbindet aber eine Gemeinsamkeit, die auf einer Plakette an allen Gebäuden verewigt ist: Die Unterstützung mit Fördermitteln aus dem Leader-Programm.

Leader-Förderperiode läuft Ende 2020 aus

Jetzt ist das letzte Jahr der Förderperiode angebrochen, die 2014 begann. Zeit, eine Bilanz zu ziehen, wenngleich der Prozess zwischen Antragstellung und Bewilligung noch in vollem Gange ist und nach den gesammelten Erfahrungen der vergangenen Jahre wahrscheinlich nicht bis Ende 2020 abgeschlossen sein wird.

Seit 2014 sind insgesamt 93 Projekte durch das Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) in Neuruppin bewilligt worden und haben die entsprechenden Fördermittelbescheide erhalten. Aktuell sind noch 21 Anträge in der Bearbeitung.

Die Summe, die dadurch gebunden ist, beläuft sich auf 16,2 Millionen Euro. Aktuell steht nur noch ein Budget von rund 700 000 Euro zur Verfügung, das für den letzten Ordnungstermin der Förderperiode gedacht ist.

Bewerbungsfrist für Projekte endet am 31. Januar

Wer sich noch um Geld bemühen möchte, muss sich beeilen. Bis spätestens 31. Januar sollten die entsprechenden Anträge bei Susanne Dorow und Margret Voelkel vom Regionalmanagement eingereicht sein.

Parallel dazu gibt es noch Unterstützung aus einer Quelle, die vor allem für Kommunen interessant ist: GAK – Gemeinschaftsaufgabe Förderung der Agrarstruktur und Küstenschutz. 28 Projekte mit einem Volumen von sechs Millionen Euro wurden hier bewilligt. 13 Anträge sind in der Bearbeitung. Die nächste Antragsfrist läuft am 31. Juli 2020 ab.

Von Stephanie Fedders