Lindenberg: Hof-zu-Hof-Flohmarkt war ein voller Erfolg

Lindenberg

Das hat man selten erlebt: Wer am Samstag nach Lindenberg (Gemeinde Groß Pankow) kam, hatte Schwierigkeiten, überhaupt einen Parkplatz zu finden. Auf den Straßen war es voller Menschen, und vor fast jedem Haus war etwas los.

Zur Galerie Das war eine gelungene Premiere: Nach der langen veranstaltungslöosen Zeit freuten sich die Lindenberger über ihren Hof-zu-Hof-Flohmarkt. Hier ein paar Eindrücke.

Nachmittags kam dann noch die Sonne raus

Für den Besuch beim ersten Hof-zu-Hof-Flohmarkt in Lindenberg nahmen die Menschen sogar das Regenwetter in Kauf, das am Vormittag und bis in die frühen Nachmittagsstunden hinein vorherrschte. Als dann die Sonne am Nachmittag herauskam, saßen viele Lindenberger auch einfach an der Straße oder vor ihren Häusern und genossen den Tag.

Anzeige

Damit nicht genug: Die Kleinbahn Pollo fuhr und in der Kirche wurde auch noch eins der ausgefallenen Frühlingskonzerte nachgeholt.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Menschen kamen aus der ganzen Umgebung

„Wir sind begeistert“, sagte denn auch Ortsvorsteherin Bärbel Beer, die es sich nicht nehmen ließ, überall vorbei zu gehen. Die Idee hatte eine Lindenbergerin, doch „organisiert haben wir das dann alle zusammen“, sagte sie.

So malte man gemeinsam die Plakate und bereitete das ganze Dorf vor – viele hatten auch ihre Grundstücke geöffnet – auf diesen Tag, an dem aber nicht nur die Lindenberger ihre Sachen an den Mann oder die Frau bringen wollten. So war eine ganze Abordnung aus Kuhbier gekommen, gesichtet wurde auch ein Aussteller aus Erkner.

Endlich ist wieder etwas los

Und auf den Straßen des Orts tummelten sich Menschen aus der ganzen Umgebung, etwa aus Schönhagen bei Pritzwalk.

Allgemeiner Tenor: Endlich ist wieder etwas los. „Sie sind heute alle ausgehungert nach der langen Zeit ohne Veranstaltungen“, sagte nicht nur Bärbel Beer.

Von Bernd Atzenroth