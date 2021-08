Lindenberg

Am kommenden Freitag, 13. August, wird in der Lindenberger Dorfkirche hoher Besuch erwartet. Eines der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands schaut an diesem Tag im Gotteshaus des Groß Pankower Ortsteils vorbei: die Rede ist von Moderator und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens, den viele Menschen aus der ZDF-Sendung „Terra X“ kennen dürften, in der aktuelle Dokumentationen und Videos zu den Themen Geschichte, Natur, Gesundheit, Alltag und Wissenschaft gezeigt werden.

Habekuß ist in der Prignitz groß geworden

Steffens wird gemeinsam mit Fritz Habekuß in der Prignitz auftreten. Habekuß stammt aus Lindenberg, ist dort aufgewachsen, arbeitet mittlerweile als Reporter für die renommierte Wochenzeitung „Die Zeit“ – und hat kürzlich gemeinsam mit Dirk Steffens ein viel beachtetes Buch geschrieben. Es trägt den Titel „Über Leben – Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwinden” und ist im Mai 2020 erschienen, also mitten hinein in den Beginn der weltweiten Corona-Krise. Das Werk stand drei Monate lange auf der Bestseller-Liste und wurde unter anderem als “Sachbuch des Jahres” ausgezeichnet. Für Dirk Steffens und Fritz Habekuß ist der Auftritt in der Lindenberger Dorfkirche die erste gemeinsame Lesung überhaupt.

„Ein Buch über unsere Zukunft“

In ihrem Buch beschäftigen sich die beiden einerseits mit den ökologischen Krisen unserer Zeit, aber auch mit dem Netz des Lebens, wie in der Natur alles mit allem zusammenhängt, wie der Mensch zur beherrschenden Art auf dem Planeten aufsteigt. „Vor allem aber ist es ein Buch über unsere Zukunft. Und darüber, wie sie gelingen könnte”, sagt Fritz Habekuß über das Werk.

Diskussion und Autogrammstunde danach

Dirk Steffens ist seit mehreren Jahrzehnten in zahlreichen Formaten im Fernsehen zu sehen. Mit seiner Sendung “Terra X – Faszination Erde” erreicht er an Sonntagen regelmäßig ein Millionenpublikum an den TV-Bildschirmen. In Lindenberg werden die beiden Autoren aus ihrem Buch lesen und mit dem Publikum diskutieren. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Bücher signieren zu lassen.

