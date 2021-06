Überall im Pritzwalker Stadtgebiet (Prignitz) werden am Sonntag 50 Blumensträuße zu finden sein. Und der Finder kann sie einfach mitnehmen. Denn es ist „Lonely Bouquet Day“, der „Tag des einsamen Blumenstraußes“, bei dem auch Blumen Römer aus der Dömnitzstadt mitmacht.

