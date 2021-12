Pritzwalk

Das Pritzwalker Eltern-Kind-Zentrum – kurz: Ekidz – ist ein beliebter Treff. Mädchen und Jungen verschiedener Altersklassen, Eltern und andere engagierte Pritz­walkern zählen zu den Gästen. Neben Spielenachmittagen, dem beliebten Waffelnachmittag oder musikalischen Angeboten hat das Team des Ekidz auch immer ein offenes Ohr für seine Besucher. Damit es dort genauso weitergehen kann, sammelt die MAZ zusammen mit ihrem Partner Volkssolidarität Prignitz-Ruppin in ihrer Sterntaler-Aktion für die Einrichtung.

Ekidz Pritzwalk seit einem Jahr unter neuer Leitung

Die Freude darüber ist bei Susanne Michels, der Vorsitzenden des Trägervereins, riesengroß: „Herzlichen Dank, dass das Ekidz wieder bei der Sterntaler-Aktion dabei sein darf“, sagt sie. Die zu erwartenden Spenden sind für Susanne Michels nicht nur ein finanzielles Polster, um gut in das neue Jahr starten zu können. „Die MAZ hilft uns auch dabei, dass wir öffentlich mehr wahrgenommen werden“, sagt Susanne Michels.

Zwar ist der Treff in der Grünstraße schon seit einigen Jahren eine bekannte Adresse in Pritzwalk. Doch seit diesem Jahr gibt es eine Neuheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 ist das Ekidz ein Projekt gewesen, das aus dem Fonds der Zukunftswerkstatt des Kirchenkreises Prignitz finanziert wurde. Die Projektförderung endete am 31. Dezember 2020. Bereits Monate zuvor hatten Kirchenkreis und Kirchengemeinde Pritzwalk gemeinsam mit engagierten Menschen aus Pritzwalk den Trägerverein gegründet.

Das Pritzwalker Ekidz ist ein beliebter Treff. Quelle: Julia Redepnning

Trägerverein des Ekidz ist auf Spenden angewiesen

Das Ekidz wandelt sich vom Eltern-Kind-Zentrum hin zu einem Ort für alle Generationen. „Deshalb sprechen wir nicht mehr von Eltern-Kind-Zentrum, sondern benutzen Ekidz ganz bewusst als Eigennamen, der den Pritzwalkern geläufig ist“, erklärt Susanne Michels. Offiziell heißt das Haus der offenen Tür nun „Ekidz Pritzwalk MiteinanderRaum für Jung und Alt“ – und der Name ist bereits Programm.

Der Verein bemüht sich um Fördermittel und sammelt Spenden, um das Ekidz in die Zukunft tragen zu können. Dabei ist trotzdem genau der Treff geblieben, den viele Menschen kennen und schätzen. „Der Verein hat es bereits ein Jahr geschafft, das Ekidz zu tragen“, sagt Susanne Michels stolz. Damit das auch im kommenden Jahr so bleibt, benötigt der Verein weiterhin Spenden und andere Zuschüsse.

„Daher freue ich mich sehr, dass das Ekidz wieder in den Sterntalersegen kommen könnte“, sagt Susanne Michels. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Prignitzer Lokalredaktion den Verein mit der Aktion Sterntaler unterstützt.

MAZ-Aktion Sterntaler Prignitz: Vier Projekte werden unterstützt

Die MAZ-Aktion Sterntaler Prignitz gibt es schon seit sieben Jahren. Immer zur Weihnachtszeit sammelt die Lokalredaktion Spenden für Bedürftige im Landkreis Prignitz. In diesem Jahr sammeln wir für vier folgende Projekte: Weihnachtsgeschenke für Kinder der Prignitzer Tafeln, die Katzenhilfe Prignitz, das Pritzwalker Ekidz und das Projekt „Smarte Prignitzer/Smarte Alltagshelfer“ der Volkssolidarität.

Spenden können Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf das Konto der Volkssolidarität bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, IBAN DE69 1605 0202 1001 0106 94. Stichwort: Sterntaler Prignitz 2021. Unterstützen Sie uns, wir freuen uns über jede Spende!

Von Julia Redepenning