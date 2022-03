Pritzwalk

Jeremie Tille lebt offen homosexuell. Der 20-Jährige aus Pritzwalk ist das Gesicht des Christopher Street Days (CSD) in der Prignitz. Wie wichtig seine Arbeit hier vor Ort ist, weiß er nur zu gut. Sein eigener Weg war schwer. „Heute stehe ich einhundertprozentig zu mir. Das war nicht immer so“, erzählt Jeremie Tille. Die Grundschulzeit war für ihn die Hölle. Er trug gerne Mädchenkleider, schminkte sich und spielte mit Puppen. „Ich war schon immer anders als andere Jungs. Damit konnten meine damaligen Wegbegleiter jedoch nur schwer umgehen.“

Für mehr Gleichberechtigung und Toleranz

Jeremie Tille erfuhr in seiner Schulzeit allerlei Beleidigungen, Diskriminierungen und Beschimpfungen. Einmal ging es so weit, dass andere Schüler eine Bande auf dem Fußballplatz mit Graffiti beschmierten. „Jeremie ist eine Schwuchtel“, stand dort drauf. Und anstatt Beistand erhielt er von seiner damaligen Lehrerin eine Abfuhr. „Sie gab mir Schleifpapier in die Hand mit dem den Worten, dass ich es doch selbst wegmachen solle.“ Szenen wie diese haben Jeremie Tille hart getroffen. „Es ging so weit, dass ich mich für mehrere Wochen habe krankschreiben lassen“, erzählt er.

Die Organisatoren des Prignitzer Christopher Street Days wollen am 18. Juni mit einer Demonstrationsparade durch Wittenberge ziehen. Quelle: Foto: © Tanja M. Marotzke

Jeremie Tille hat sich immer weiter zurückgezogen. Zu dieser Zeit war ihm noch nicht bewusst, dass er homosexuell ist. Das kam erst, nachdem er sich damit auseinandergesetzt hatte. Sein Coming-Out hatte er schließlich in der achten Klasse. Heute ist Jeremie Tille ein selbstbewusster junger Mann, der sich dafür einsetzt, dass es anderen Jungen und Mädchen nicht so ergeht wie ihm. Der Pritzwalker gibt Workshops an Schulen, organisiert Veranstaltungen für mehr Toleranz und Gleichberechtigung in der Prignitz und ist ein wichtiger Ansprechpartner für das sensible Thema.

CSD Prignitz: TV Entertainer als Schirmherr

Jeremie Tille macht derzeit eine Ausbildung als Erzieher und will anschließend Pädagogik studieren. Er hat sich entschieden, in Pritzwalk zu bleiben und das, obwohl viele seiner Freunde in Großstädten wie Berlin leben. Sie sind es, die das aus ihm gemacht haben, was er jetzt ist. „Diese Menschen sind immer für mich da, wenn ich sie brauche, geben mir Mut und haben mich stets unterstützt“, sagt Jeremie Tille. Zu seinen engsten Freunden zählt auch der TV-Entertainer Julian F. M. Stoeckel, den er über viele Umwege als Gast auf seiner Feier zum 18. Geburtstag kennenlernen durfte.

Julian F. M. Stoeckel ist nun sogar Schirmherr des Christopher Street Days in der Prignitz. Er war bereits im letzten Jahr zu Gast in Perleberg, als es aufgrund der Corona-Pandemie erneut nur eine zweite kleinere Onlineversion der sonst so großen Demonstrationsparade geben konnte. In den Großstädten gehört der CSD mittlerweile fest zum Veranstaltungskalender. Auf dem Land findet er eher selten statt. Umso mehr freuen sich die Initiatoren, ihn nun am 18. Juni ab 12 Uhr erstmals in Wittenberge austragen zu können. Hinter Jeremie Tille steht nämlich ein großes Organisationsteam.

Promis kommen zum CSD nach Wittenberge

Das trifft sich an diesem Wochenende zu einem großen Planungstreffen in Meyenburg. Schon lange haben die Akteure erste Ideen und auch einige Prominente aus Funk und Fernsehen zu dem Event an die Elbe eingeladen. „Es wird einen großen Demonstrationszug durch die Stadt mit anschließendem Programm geben“, kündigt Jeremie Tille an. Weitere Details sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden. Unterstützung gibt es für den CSD auch vom Kreisjugendring Prignitz und der Landeskoordinierungsstelle Berlin/Brandenburg sowie weiteren Sponsoren.

Gleichzeitig soll der Christopher Street Day ein Anlass sein, zu schauen, wie offen und tolerant die Prignitz ist. Dafür startet die MAZ-Serie „Homosexualität auf dem Land“ mit den Fragen: Welche Beratungsstellen gibt es für homosexuelle Menschen in der Prignitz? Wie erleben Jugendliche hier ihr Coming-Out? Und welchen Vorurteilen und Diskriminierungen sind sie ausgesetzt?

Von Marcus J. Pfeiffer