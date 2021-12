MAZ-Sterntaler: Sparkasse Prignitz spendet 1000 Euro

Pritzwalk

Die Sparkasse Prignitz unterstützt erneut die MAZ-Aktion Sterntaler. 1000 Euro spendet das Finanzunternehmen in diesem Jahr für den guten Zweck. Stellvertretend für das gesamte Team der Sparkasse Prignitz überreichte Andrea Zechser die großzügige Spende. „Wir unterstützen die MAZ-Aktion sehr gerne“, sagt die Kundenberaterin, „gerade in diesen Zeiten ist das auch sehr wichtig.“

Sparkasse Prignitz beteiligt sich seit mehreren Jahren an der Sterntaler-Aktion

Die Sparkasse Prignitz beteiligte sich bereits in der Vergangenheit mit größeren Geldspenden an der MAZ-Aktion Sterntaler. Zudem steht ab jetzt ein großes Sammelschwein in der Sparkassenfiliale in der Pritzwalker Marktstraße bis zum Aktionsende. Die ersten Kunden haben das blaue Schwein bereits gefüttert. Dafür – wie natürlich allen anderen Spendern auch – einen herzlichen Dank!

Andrea Zechser von der Sparkasse Prignitz übergibt die Spende in Höhe von 1000 Euro. Quelle: Julia Redepenning

MAZ-Sterntaler: Hier stehen die Prignitzer Sammelschweine

An diesen Orten stehen unsere MAZ-Sammelschweine: Im Geschäft von Christine Malert in der Pritzwalker Marktstraße, bei Stil Männermode in Pritzwalk, im Pritz­walker Rathaus, in der Filiale der Sparkasse Prignitz in der Marktstraße, bei der Gans Feinbrand Manufaktur in Klein Gottschow sowie bei der Tafel in Perleberg.

Neben der Sparkasse Prignitz hat auch die KMG die MAZ-Weihnachaktion mit einer größeren Geldsumme unterstützt. Insgesamt 500 Euro hat sie dieser Woche zur Weihnachtssammlung dazugegeben. Ebenfalls hat der Pritzwalker Herrenladen Stil Männermode bei seiner Verkaufsaktion „betterfriday“ 200 Euro für die MAZ-Aktion beisteuern können.

Die MAZ-Aktion ist ein rein regionales Projekt: Die Spenden kommen aus der Nachbarschaft und fließen in die Nachbarschaft. Gesammelt wird jedes Jahr in der Adventszeit. Der finale Kassensturz erfolgt am 24. Dezember.

Die Prignitzer Redaktion unterstützt vier Projekte

Die Aktion Sterntaler der MAZ gibt es in der Prignitz bereits seit sieben Jahren. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2014 konnten die Prignitzer Reporter bereits rund 35 000 Euro für bedürftige Familien, Senioren oder soziale Projekte sammeln.

In diesem Jahr sammeln wir für folgende vier Projekte: Weihnachtsgeschenke für Kinder der Prignitzer Tafeln. Zweitens: Kuschelige Unterkünfte für Fundtiere bei der Katzenhilfe Prignitz. Drittens: Das Pritz­walker Ekidz, das weiter auf Unterstützung angewiesen ist. Viertens: Das Projekt „Smarte Prignitzer/Smarte Alltagshelfer“ der Volkssolidarität. Die gesammelten Spenden werden am Ende durch vier geteilt. Somit erhalten alle Projekte die gleiche Spendensumme, die sie für ihre Zwecke verwenden können.

Partner der Hilfsaktion ist in diesem Jahr wieder die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, die auch das Spendenkonto führt. Spenden können Sie, liebe Leser, auf das Konto der Volkssolidarität bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, IBAN DE69 1605 0202 1001 0106 94. Stichwort: Sterntaler Prignitz 2021. Und nun ist es an Ihnen, liebe MAZ-Leserinnen und Leser: Wir freuen uns über jede Spende!

Von Julia Redepenning