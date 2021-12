Pritzwalk

Die Mitglieder der Bürgerstimme für Pritzwalk und der Bürgerstimme für die Prignitz hatten in den sozialen Medien und anderen Kanälen für Mittwochabend zu einer Mahnwache gegen die derzeit geltenden Corona-Regeln vor die Quandthalle in Pritzwalk eingeladen. Mehr als 250 Teilnehmer versammelten sich kurz nach 17 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sporthalle, in der um 18 Uhr auch die Pritzwalker Stadtverordneten tagten. Gemeinsam protestierten sie gegen die vermeintliche Ausgrenzung von Ungeimpften, die angeblich geplante Corona-Pflichtimpfung, gegen Impfungen für Kinder und die 2G- respektive und 3G-Regel.

Pflegekraft aus Meyenburg spricht auf Pritzwalker Corona Mahnwache

Wie viele Teilnehmer es wirklich waren, lässt sich nur schätzen. Die Veranstalter sprachen von 300. Trotz der hohen Teilnehmerzahl, mit der selbst die Veranstalter im Vorfeld nicht gerechnet hatten, verlief die Mahnwache ruhig. Polizei und andere Ordnungshüter mussten nicht eingreifen. Es kam zu keinen Auseinandersetzungen. Zum Teilnehmerfeld zählten nicht nur Pritz­walker. So trat zum Beispiel eine Pflegekraft vom DRK Meyenburg ans Mikrofon.

Erneut gingen zahlreiche Pritzwalker und andere Prignitzer auf die Straße um gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Quelle: Julia Redepenning

Sie berichtete über ihre Sorgen. Wie viele andere outete sie sich dem Publikum als Ungeimpfte und legte ihre Befürchtung dar, mit Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ihren Job zu verlieren. Auch ein Tischlermeister, eine Zahnärztin und eine alleinerziehende Krankenschwester machten ihrem Unmut über die Situation Luft.

Zahnärztin spricht Klartext bei Corona Mahnwache in Pritzwalk

„Ich habe hier seit 30 Jahren eine eigene Zahnarztpraxis und bin seit 35 Jahren im Beruf“, sagte Zahnärztin Heidi Wulff, „und ich stehe jetzt vor dem Berufsverbot, weil ich mich nicht impfen lasse.“ Sie erläuterte ihren Zuhörern, warum sie sich nicht gegen Corona immunisieren lassen kann: „Ich bin nicht gesund“, sagte sie. Das gleiche gelte für ihre drei Mitarbeiter. Sie können sich laut Aussagen der Zahnärztin wegen einer Vorerkrankung ebenfalls nicht impfen lassen.

Da die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP ab dem 16. März 2022 eine Corona-Impfpflicht für das Personal in Einrichtungen für besonders gefährdete Personen einführen wollen, würde die Praxis Heidi Wulff behördlich geschlossen werden, sagte sie. Folglich würden ihre Patienten sowie zwei Altenheime, die sie betreut, ohne Versorgung dastehen. Für ihre Geschichte erhielt die Zahnärztin viel Beifall.

Wie viele Menschen zur Mahnwache gekommen waren, lässt sich nur schätzen. Es waren mehr als 200. Quelle: Julia Redepenning

Weitere Corona Mahnwache in Pritzwalk geplant

Die Initiatoren der Versammlung, Kreistagsmitglied Thomas Schlaffke von der Bürgerstimme für die Prignitz und Volker Kiefner von der Bürgerstimme für Pritzwalk, zeigten sich zufrieden und kündigten eine Fortsetzung der Proteste an. „Wir werden weitermachen“, sagte Volker Kiefner. 2021 soll es zwar keine weitere Mahnwache mehr geben. Doch bereits Anfang Januar soll es weitergehen. Den genauen Termin wollen die Verantwortlichen rechtzeitig bekannt geben.

Anders als in Wittstock/Dosse, wo am selben Tag um 19 Uhr eine Demonstration gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen stattgefunden hatte, gingen die Teilnehmer der Mahnwache in Pritzwalk nicht durch die Stadt. „Es ist auch keine Demonstration“, betonte Volker Kiefner mehrfach.

Die Mahnwache endete um 18 Uhr und löste sich schnell auf. Zeitgleich begann in der Quandt­halle die Versammlung der Pritz­walker Stadtverordneten. Die Veranstaltung vor der Sporthalle war jedoch zu keinem Zeitpunkt ein Thema in der Sitzung gewesen. Volker Kiefner, der ebenfalls dem Gremium angehört, besuchte die politische Sitzung jedoch nicht.

Auch in Wittenberge soll es nach ersten Informationen ähnliche Veranstaltungen wie in Wittstock geben. Sowohl der Montag als auch der Donnerstag seien im Gespräch.

Von Julia Redepenning