Pritzwalk

Mit einem Hammer und einer Axt ist ein wütender Mann am Mittwochnachmittag in eine Senioreneinrichtung in der Umgebung von Pritzwalk gestürmt.

Der 53 Jahre alte Prignitzer hatte in dem Altersheim bereits Hausverbot wegen früherer Vorfälle. Das Personal rief deshalb die Polizei zu Hilfe.

Der 53-Jährige randalierte und bedrohte die Mitarbeiter des Heimes, verschwand aber, ehe die Polizei eintraf.

Die Beamten trafen den Wüterich aber in der näheren Umgebung noch an. Der Mann ging nach Aussage der Polizisten in ein Wohnhaus. Dort soll er dann die Polizisten mit einer Axt angegriffen und schließlich seinen Hund auf sie gehetzt haben.

Die Polizei schoss daraufhin zweimal auf das Tier. Der Hund wurde dadurch außer Gefecht gesetzt und starb später an den Schussverletzungen.

Den 53-Jährigen konnten die Beamten zu Boden bringen und fesseln. Ein Rettungswagen brachte ihn zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Axt und Hammer stellten die Polizisten sicher. Sie schrieben mehrere Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

