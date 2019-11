Mann schlug Ex-Freundin und forderte Geld

Sadenbeck

Ein 48-Jähriger wurde am Sonntag gegen 21.35 Uhr in Sadenbeck (Stadt Pritzwalk) vorläufig festgenommen. Der Mann hatte seine 38-jährige Ex-Freundin in ihrer Wohnung geschlagen und Geld gefordert. Sie gab der Forderung nach und der Mann ging wieder. Sie war alkoholisiert, medizinische Hilfe war zunächst nicht nötig.

Alkoholisiert und unter Drogen

Polizeibeamte konnten den Mann in seiner Wohnung antreffen. Er war alkoholisiert (1,34 Promille in der Atemluft) und ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamine und Kokain. Eine Blutprobe wurde entnommen. Dem Mann wurde heute rechtliches Gehör gegeben. Im Anschluss wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Von MAZ-online