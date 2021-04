Pritzwalk

Axel Löffler steht so ziemlich jeden Mittwoch auf dem Pritzwalker Marktplatz – bei Wind, Sonnenschein und auch bei kälteren Temperaturen. Er zählt zu den Händlern, die während des Markttages ihre Waren zum Verkauf anbieten. „Ich mache das bereits über zehn Jahre“, sagt der Kyritzer, der Pflanzen und im Sommer auch Obst und Gemüse aus eigenem Anbau im Schlepptau hat. Für den ersten Thementag – denn der Markttag am Mittwoch stand unter dem Motto „Frühlingsmarkt“ – brachte der Händler wunderschöne Frühlingsblumen mit.

Axel Löffler ist seit über zehn Jahren regelmäßig beim Markttag in Pritzwalk anzutreffen. Quelle: Julia Redepenning

Pritzwalker Markt lockt mit besonderen Thementagen

Die Stadt Pritzwalk hatte angekündigt, jetzt in regelmäßigen Abständen sogenannte Thementage zu veranstalten. Immerhin ist die Stadt seit dem 1. April die neue Betreiberin des Pritzwalker Wochenmarktes. Geplant sei es, jeden zweiten Mittwoch im Monat einen Thementag parallel zum regulären Markt durchzuführen, bei dem saisonale Produkte, aktuelle Anlässe und Traditionen im Fokus stehen. Daran können sich Vereine, Einrichtungen, Gastronomen oder Unternehmen beteiligen.

So mancher Händler hatte daher seinem Stand eine ganz persönliche Frühlingsnote verpasst. Wieder andere hatten spezielle Angebote im Sortiment – passend zum Anlass. So hatte etwa Sylvia Willmer vor ihrem Verkaufswagen der Fleischerei Hildebrandt aus Kletzke einen farbenfrohen und blühenden Frühlingsgruß aufgestellt. Dazu gab es extra für den Frühlingsmarkt einen Frühlingsbraten mit buntem Gemüse und leckere Spargelgriller.

Neuer Stand sorgt für Aussehen und lockt Neugierige an

Doch der Höhepunkt des Markttages war ein ganz anderer, der sich schnell herumgesprochen hatte: Bereits früh am Morgen wurde ein großer Holzwagen gesichtet. Ein neues Gesicht, stellte sich später heraus. Das lockte zahlreiche interessierte Kunden an. Erstmalig war ein Stand der Hofkäserei Ziegendorf aus Kunow (Gemeinde Gumtow) beim Pritzwalker Markttag vertreten. Im Gepäck hatte Sandra Beyer selbstgemachte Spezialitäten – alles mit oder von der Ziege. „Wir haben eine riesige Palette an Produkten“, sagt sie: „Neben Käse, Butter und Eierlikör mit Ziegenmilch ist noch viel mehr dabei.“ Wurst und Fleisch möchte sie auch demnächst mitbringen.

Sandra Beyer ist mit ihrem Stand die neue Händlerin auf dem Pritzwalker Markt. Quelle: Julia Redepenning

Für den Thementag hatte Sandra Beyer einige Frühlingssorten mitgebracht. „Leider hatte ich zu wenig Zeit, diesen Tag vorzubereiten“, sagt sie, „ sonst hätte noch andere Dinge anbieten können.“ Markterfahrung hat die Verkäuferin bereits. Dennoch ist der erste Tag auf dem Pritzwalker Markt ein besonderer. „Ich finde es sehr schön hier in Pritzwalk“, erzählt sie. „Nur etwas wärmer könnte es sein.“ Mit dieser Meinung ist sie nicht allein, denn so mancher Händler wünscht sich, dass jetzt endlich richtig Frühling wird. Einen kleinen Vorgeschmack gab es am Mittwoch bereits. Die Sonne schien kräftig.

Spargelmarkt im Mai geplant

Trotz der Corona-Pandemie herrschte reges Treiben auf dem Markt. Zwar gilt an Markttagen eine Maskenpflicht. Doch davon lassen sich Stammkunden nicht abschrecken. „Mittlerweile kommen wieder mehr Leute auf den Markt“, sagt Axel Löffler. „Aber am Anfang der Corona-Pandemie habe ich schon gemerkt, dass es deutlich weniger Menschen waren.“

Für den kommenden Thementag hat die Stadt Pritzwalk ebenfalls schon ein Motto parat: Im Mai soll es einen „Spargelmarkt“ geben. Ansprechpartnerin für interessierte Standbetreiber ist Sarah Schütte im Citybüro. Die Mitarbeiterin der Stadt Pritzwalk ist erreichbar unter 03395/740854 oder per E-Mail an: s.schuette@pritzwalk.de.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning