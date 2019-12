Pritzwalker engagiert sich: Messi-Trikot zu Weihnachten für Arthur in Namibia

Pritzwalk/Swakopmund

Über dieses Weihnachtsgeschenk dürfte sich der kleine Arthur besonders gefreut haben. Er kann jetzt optisch in derselben Kluft und mit derselben Rückennummer Fußball spielen wie sein großes Idol Lionel Messi. Pritzwalker haben organisiert, dass dem Jungen aus dem namibischen Swakopmund nun dieser Traum erfüllt werden konnte. Kurz vor Weihnachten wurde das Geschenk in Swakopmund direkt an den Neunjährigen übergeben.

Dass dies so klappte, ist der Aktion „Dein Ball für Namibia“ zu verdanken. Deren Initiator, der aus Pritzwalk stammende Tony Arjen Daugals, hat in Namibia Anfang 2018 ein Praktikum als Fußball-Lehrer für Kinder und Jugendliche absolviert und wirbt in seiner Heimat um Unterstützung für diese in Namibia sehr wichtige Arbeit. Anfang 2019 absolvierte er dort ein weiteres Drei-Monats-Praktikum.

Arthur hatte sich sein eigenes Trikot gemalt

Den kleinen Arthur hat er bei einem Township-Turnier in Swakopmund gesehen. Der totale Messi-Fan hatte sich selbst ein T-Shirt gemalt. Daugals fotografierte ihn damit und postete das Bild, und so wurde in Pritzwalk die Idee geboren, Arthur zu Weihnachten richtig auszustatten.

Seit fünf Wochen bereits ist Tony Arjen Daugals nach einem Heimataufenthalt wieder in Swakopmund. „Es ist inzwischen fast wie nach Hause kommen“, sagt der 27-Jährige. Und er wird nun auch eine längere Zeit in Namibia bleiben, nämlich bis September 2021. „Ich habe jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim SFC Swakopmund und kann das Projekt weiterführen“, sagt er.

Für Tony Arjen Daugals ist dies ein Traumjob

Verbunden ist dies für ihn auch mit der Gewissheit, zu wissen, was er in der nächsten Zeit macht. Aber das tut er ausgesprochen gerne. „Es ist mein Traumjob, hier arbeiten zu dürfen“, erklärt er. Momentan ist noch trainingsfrei bis Anfang Februar – in Namibia, das ja schließlich auf der Südhalbkugel liegt, ist gerade Sommerpause.

Tony Arjen Daugals (4.v.l.) inmitten des Betreuerstabs beim SFC Swakopmund. Quelle: privat

Ab dem 1. Februar kann er dann die gleichen Altersgruppen betreuen wie auch bisher schon. Viele der Kinder, die ja älter werden und in die nächste Altersklasse wechseln, kennt er schon, bei den Jüngsten kommen neue Gesichter hinzu. „Die Neunjährigen sind meine Kids“, freut er sich. So wie Arthur.

Gute Bälle und bessere Kleidung

„Dein Ball für Namibia“ hat Tony Arjen Daugals gegründet, um sich Unterstützung zu holen für die Fußballarbeit mit den Jugendlichen, für die der Sport eine Chance ist, aus ihrem tristen Alltag herauszukommen und etwas aus sich zu machen.

Tony Daugals und Arthur Quelle: privat

Wichtig war dabei vor allem: Die Kinder brauchten zunächst gute Bälle zum Spielen und bessere Fußballkleidung. So wurde über die Aktion einiges Geld gesammelt, um dies anschaffen zu können. Doch lebt die Aktion auch von Sachspenden, zuletzt zum Beispiel auch von Einheit Perleberg.

Unterstützung auch aus anderen Bundesländern

In seiner Heimatstadt Pritzwalk war Tony Arjen Daugals immer wieder präsent um für „Dein Ball für Namibia“ zu werben. So war er vor dem Laden von Christine Malert beim Herbstleuchten Anfang September zu sehen. „Das war ein Super-Event für uns“, freut er sich, genauso wie über die Kooperation mit der Geschäftsfrau. Daugals: „Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, die sie uns angeboten hat.“

Die eigentliche Arbeit findet natürlich in Namibia statt. „Wir haben Township-Turniere organisiert“, erzählt Tony Arjen Daugals. Viele der Kinder leben in den Townships, oft in bitterer Armut. Die Unterstützung kommt mittlerweile nicht mehr nur aus Pritzwalk: „Für ein Beachfußballturnier haben wir einen Sponsor aus München gefunden“, berichtet Tony Arjen Daugals. Auch Vereine aus Baden-Württemberg und Thüringen haben die Aktion schon unterstützt.

Nächstes Januar-Turnier in der Quandtsporthalle

In Pritzwalk steigt die nächste Aktion zugunsten „Dein Ball für Namibia“ am 25. Januar 2020. Dann steigt wieder in der Quandtsporthalle das Januar-Turnier mit zehn bunt gemischten Teams. Es sind Fanklub-Mannschaften, ein Zahnradwerkteam, aber auch Mannschaften aus Berlin und Havelberg. Daugals will dafür übrigens ein paar Tage nach Pritzwalk kommen.

Wer spenden will, kann dies auf dem Konto „ Swakopmund – Daugals“ bei der Sparkasse Prignitz tun, Iban: DE05 1605 0101 1910 1366 85, BIC: WELADED1PRP. Über Paypal geht es per Email an Swakopmund-spende@gmx.de.

Von Bernd Atzenroth