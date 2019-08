Pritzwalk

„Ein Tabuthema ist Depression nicht mehr, aber ein Stigma liegt darüber“, sagt Lisa Kirsch auf dem Pritzwalker Marktplatz . Unter anderem, um dieses Stigma zu beseitigen, gibt es die Mut-Tour, an der sie derzeit mitwirkt.

Die Teilnehmer tragen T-Shirts mit Aufschriften wie „Depression ist behandelbar“. Sie sei eine Krankheit wie jede andere, betont Lisa Kirsch. Sie könne auch körperliche Ursachen haben und sei oft eine Begleiterscheinung von anderen Erkrankungen.

„Was Gesunden guttut, tut auch Kranken gut“

Zusammen mit fünf anderen Radlerinnen und Radlern ist sie in dieser Woche unterwegs von Lübeck nach Berlin. Das Sextett fährt auf drei Tandems. Im Team sind sowohl Menschen, die schon einmal eine Depression hatten, als auch solche, die daran nicht erkrankt sind. Lisa Kirsch: „Wir wollen zeigen, dass das, was Gesunden guttut, auch Kranken guttut.“ Das Tandem sei ein Symbol der Gemeinschaft.

Quer durch die ganze Prignitz

Am Donnerstag, dem vierten Tag ihrer Fahrt, durchquerten die Sechs die Prignitz. Schon am Abend zuvor hatten sie in Karstädt Halt gemacht. Dort hatte ihnen der SC Hertha Karstädt auch Unterkunft gewährt. Am Donnerstag machte sich die Gruppe dann auf den Weg, um über Perleberg und die Schönhagener Mühle zunächst in die Dömnitzstadt zu kommen.

Dort machte das Sextett dann Pause vor dem Steinbrunnen am Markt. Endziel an diesem Tag war Heiligengrabe. Am Freitag sollte die Tour sie weiterführen über Wittstock bis Neuruppin. Jeden Tag sitzen sie knapp 60 Kilometer im Sattel, insgesamt werden sie in der Woche 380 Kilometer zurückgelegt haben.

Unterwegs wollen sie mit Menschen ins Gespräch kommen, um ihnen die Scheu im Umgang mit Depressionskranken zu nehmen: „Ganz oft ist es nicht das fehlende Verständnis, sondern die Verunsicherung“, so Lisa Kirsch weiter.

Zudem geht es darum, Menschen zu ermutigen, selbst Hilfe anzunehmen, wie Tanja Kolbeck-Hörber ergänzt. Und der Smiley, den mancher Teilnehmer mal vor dem Gesicht trägt, steht für alle, die noch nicht offen über ihr Problem reden können.

Elf Wochen-Etappen mit 3600 Kilometern

Ihre Tour ist aber nur ein kleiner Teil der gesamten Mut-Tour. Für die gibt es nämlich zwei Routen in ganz Deutschland, die Nordtour und die Südtour. Auf der Nordtour wird sich von Berlin aus ein weiteres Sechserteam auf den Weg machen, um eine Woche lang Tandem zu fahren. Es geht also quasi nach dem Staffelprinzip weiter, wobei laut Lisa Kirsch Nord- und Südtour zwischendurch mal wechseln. Insgesamt gibt es elf Wochen-Etappen mit etwa 3600 Kilometern.

Trägerverein der Mut-Tour ist die Deutsche Depressionsliga. Kostenträger sind die Barmer Krankenkasse, die Deutsche Rentenversicherung, die Kämpgen-Stiftung und das Gesundheitszentrum Bad Laer. Partner sind die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und das Bündnis gegen Depression.

www.mut-tour.de

Von Bernd Atzenroth