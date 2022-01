Pritzwalk

Schüler des Pritz­walker Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasiums haben am Donnerstag in der Museumsfabrik eine neue Ausstellung mit dem Titel „Textilwerk“ eröffnet. Über Monate hinweg hatten 23 Jugendliche der Klassenstufe 11 aus dem Seminarkurs Kunst den Unterricht in die Räume des Museums verlegt. Ihre Ergebnisse präsentieren sie neuerdings der Öffentlichkeit.

Schüler vom Pritzwalker Gymnasium präsentieren textile Kunstwerke in der Museumsfabrik

Die Schüler bedanken sich bei ihren Projektleitern. Quelle: Julia Redepenning

Unter Anleitung von Dozenten aus den Bereichen Kunst, Grafikdesign und Textilverarbeitung haben sie von August bis Dezember eigene Projekte in Siebdrucktechnik umgesetzt. Bedruckt wurden vor allem T-Shirts. Von Anfang an betreuten Katja Martin und Jost Löber die Gruppe. Beide leiten das Kunstprojekt. „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir bereits zum dritten Mal dieses Projekt mit den Schülern umsetzen konnten“, sagte Jost Löber.

Mit der Ausgangsfrage „Welche Botschaft ist Euch wichtig?“ hatten die Schüler eigene und persönliche Ideen entwickeln. Daraus entstanden textile Kunstwerke, die in der Ausstellung zu sehen sind. Zudem werden Grafiken aus der Ausstellung zeitgleich in den Buswartehäuschen am Pritzwalker Bahnhof präsentiert – schließlich ist eines der Projektziele, die Botschaften im öffentlichen Raum zu präsentieren.

Jeder Schüler hatte seine persönliche Idee zuerst grafisch umgesetzt und danach auf ein T-Shirt gedruckt. Jedes T-Shirt trägt eine besondere Botschaft. Quelle: Julia Redepenning

Drittes Druckkunst-Projekt des Pritzwalker Museums mit Schülern vom Pritzwalker Gymnasium

„Es war eine Herausforderung, die sehr viel Spaß gemacht hat“, sagte Schülerin Merle Schön, die allen Ausstellungsbesuchern stolz ihr fertiges T-Shirt zeigte. „Ich würde es gerne wieder machen“, sagte ihre Mitschülerin Maja Redling, „vielleicht in meiner Freizeit.“ Samira Baum war ebenfalls zufrieden: „Es ist erstaunlich, was für einen Weg wir gegangen sind“, sagte sie, „deshalb können wir alle sehr stolz auf uns sein.“

Lesen Sie auch Pritzwalker Gymnasiasten blicken hinter die Kulissen der Zeit

Es ist bereits das dritte Druckkunst-Projekt des Pritzwalker Museums mit den Kunst-Seminarkursen, in denen ein umfangreiches Programm an dem außerschulischen Lernort angeboten wird. „Die Schüler lernen von uns nicht nur die theoretischen und praktischen teil“, sagte Katja Martin, „sondern sie lernen selbstständig zu arbeiten und eigene Projekte zu entwickeln.“

Schülerin Lubua Kwedr zeigt stolz ihr Ergebnis. Quelle: Julia Redepenning

Die Projekte wurden durch die Plattform Kulturelle Bildung und die Stadt Pritzwalk finanziert. Das Team der Museumsfabrik möchte solche Projekte aus der hauseigenen Druckerei in Zukunft dauerhaft etablieren, sagte Museumsleiter Lars Schladitz.

Von Julia Redepenning