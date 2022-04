Museumsfabrik in Pritzwalk: Autorenlesung zu den Heimatblättern

Pritzwalk

Die Museumsfabrik Pritz­walk lädt für Mittwoch, 27. April, um 18 Uhr zur kulturhistorischen Vortragsreihe ein. Gleich eine Reihe von Referenten stellen ihre Beiträge zur neuen Ausgabe der Pritzwalker Heimatblätter vor. Im Dezember 2021 hatte die Gesellschaft für Heimatgeschichte, die auch Trägerverein des Museums ist, die 19. Ausgabe der langjährigen Heftreihe zur Regionalforschung veröffentlicht.

Autoren tragen Beiträge für Heimatblätter zusammen

Zahlreiche Autoren haben regionalgeschichtliche Beiträge zu den verschiedensten Themen zusammengetragen, von denen einige an diesem Abend näher vorgestellt werden. Neue Zeitzeugenberichte aus der Zeit des Kriegsendes 1945 liefern die Beiträge von Michael Dorn und Volker Wywiol, die als Kinder die Bahnhofsexplosion und das Kriegsende in Pritzwalk erlebten. Sophie Kamann, Schülerin am Pritzwalker Gymnasium, schrieb die Erinnerungen ihrer Großmutter zu dieser Zeit nieder und verarbeitete sie in Gedichten, die sie an dem Abend vorträgt.

Auch aus der Geschichte der umliegenden Gemeinden tragen die Autoren ihre Beiträge vor. Stefan Simon aus Meyenburg geht dem Mythos einer slawischen Burg im Ort nach, während Elisabeth Isenberg aus der Geschichte Reckenthins berichtet. Biografische Forschungen stellen unter anderem Werner Sperrling über den Leibarzt Kaiser Wilhelms II. und Wolfgang Simon über die beiden Cousins Theodor Fontane und Heinrich Gätke vor.

Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Auskünfte gibt das Museumsteam unter Telefon 03395/76 08 11 20 oder unter www. museum-pritzwalk.de. Das neue Heimatheft ist im Shop des Museums und in der Pritzwalker Buchhandlung erhältlich.

