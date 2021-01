Das Gesundheitsamt Prignitz hat nach dem Corona-Ausbruch im Seniorenheim Pritzwalk die Quarantäne wieder aufgehoben. Die Bewohne dürfen wieder in ihre gewohnten Zimmer, in Kürze dürfen sogar wieder Besucher kommen. In den vergangenen Wochen waren im Pritzwalker Seniorenheim 15 Bewohner mit Corona gestorben.