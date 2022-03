Nach Wohnungseinbruch: Polizei sichert Spuren – und entdeckt Waffen und Drogen

Pritzwalk

Einem Paketzusteller ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein beschädigtes Fenster an einem Einfamilienhaus in einem Pritzwalker Ortsteil aufgefallen, woraufhin er die Polizei rief. Die Eigentümer – eine 19-Jährige und ein 55-Jähriger Mann – waren im Tatzeitraum zwischen 7.30 Uhr und 14.30 Uhr nicht zu Hause und wurden durch die Polizei verständigt.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Wegen der kriminaltechnischen Untersuchung durfte das Haus nicht betreten werden. Kriminaltechniker sicherten im Haus Spuren und stellten dabei Waffen sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sicher. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz nahmen die Beamten Anzeigen auf.

Sachschaden von etwa 500 Euro

Bislang kann noch nicht gesagt werden, was durch die Einbrecher entwendet worden ist. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen sahen einen blau-türkisfarbenen Pkw vom Tatort wegfahren, indem drei Männer saßen. Das polnische Kennzeichen soll im ersten Teil der Kennzeichentafel mindestens zweimal den Buchstaben „W“ haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Tattag in der Nähe des Tatortes etwas Auffälliges bemerkt haben oder Angaben zum Fahrzeug und deren Insassen machen können, sich bei der Inspektion in Perleberg unter der Telefonnummer 03876 71 50 zu melden. Auch soll dieses Fahrzeug an Tatorten in Mecklenburg-Vorpommern (Röbel) gesehen worden sein.

