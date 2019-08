Pritzwalk

Neptun suchte am Samstag nach neuen Untertanen. Der Herrscher der Meere stieg am frühen Nachmittag aus den Tiefen des Schwimmbeckens im Hainholzbad empor. Mit einer ganz besonderen Taufzeremonie, vor allem der jungen Besucher, feierte die Anlage in Pritzwalk ihren 50. Geburtstag.

Turmspringen im Kostüm

Mit seinem Dreizack suchte Neptun seine Täuflinge aus. Schnell hatten seine Hascher die Auserwählten eingefangen und in die Mitte der Menschenmenge gebracht. Der Herrscher der Meere taufte sie mit einem Gebräu aus dem Bad zu Furchtlose Seeschnecke oder das Kleine lustige Seepferdchen und überreichte ihnen eine Urkunde.

Zuvor sprangen eine Erdbeere, Piratin und viele weitere Gestalten vom Ein-, Drei- oder Fünf-Meter-Brett. Der Kostümsprungwettbewerb zählte 15 Teilnehmer. Eine dreiköpfige Jury bewertete den Sprung und das Outfit. Die drei besten bekamen von Bürgermeister Ronald Thiel einen Preis überreicht.

Turnier im Beachvolleyball

Nathan konnte sich noch vor Paula und Lara durchsetzen. Er kommt aus Greifswald und ist derzeit bei seinen Großeltern zu Gast. Er gewann eine Jahreskarte für den Besuch im Hainholzbad. Für die Zweit- und Drittplatzierte gab es eine 10er-Eintrittskarte beziehungsweise ein Gutschein für ein Schnuppertauchen im Tauchturm in Wittenberge.

Der Kostümsprungwettbewerb war eines der Highlights beim Schwimmbadfest - hier springt gerade Tim Müller als Erdbeere vom Drei-Meter-Turm. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Für Landratten ging es in bis zu acht Meter Höhe auf dem Bungee-Trampolin. Beim Spaß-Quadro-Beachvolleyballturnier kamen Aktive voll auf ihre Kosten. Es gab eine Hüpfburg, Kinderschminken und Erinnerungsfotos aus der Fotobox. Die Stadt Pritzwalk hat den Geburtstag ihres Freibades groß gefeiert. „Wir wollen den Besuchern zeigen, was das Bad alles bietet“, so der Bürgermeister.

Wasserfläche auf 723 Quadratmetern

Das Hainholzbad in seiner heutigen Form ist das Ergebnis einer umfangreichen Sanierung und Umgestaltung von Mitte bis Ende der 1990er-Jahre. Das Bad verfügt über eine Wasserfläche von rund 723 Quadratmetern und viele Nebenanlagen. Mit einer etwa 480 Quadratmeter großen Solaranlage kann das Badewasser auf bis zu 27 Grad Celsius erwärmt werden.

Frank Jakobi (2.v.l.) erklärt, wie das mit dem Tauchen richtig geht. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Das Kombibecken bietet sechs Wettkampfbahnen, die Sprunganlage mit drei Türmen von einem bis fünf Metern Höhe. Das Hainholzbad verfügt auch über einen Saunabereich. Der Stadt Pritzwalk als Eigentümer stehen die Mitarbeiter des Wittenberger Bäderbetriebes zur Seite, die den technischen Betrieb, aber auch die Sicherheit im Badebetrieb garantieren.

Tauchen wie in einer anderen Welt

Das Tauchcenter Dive entführte die Besucher in die Tiefen des Schwimmbeckens. Das Schnuppertauchen mit Frank Jakobi, genannt „Lally“, und sein Team war eine besondere Gelegenheit, im Freibad abzutauchen. „Das ist wie in einer anderen Welt“, beschreibt der erfahrene Tauchlehrer das Gefühl. Seit 22 Jahren betreibt er seine eigenes Tauchzentrum bei Schwerin.

Die drei Gewinner-Teams des Spaß-Quadro-Beachvolleyballturniers. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Mit ihm lernten die Besucher die ersten Atemzüge unter Wasser. Das ist gar nicht so einfach, wie man bei einigen Teilnehmern bemerkte. Oft kamen sie zügig wieder an die Wasseroberfläche. Es dauerte kurz, bis sie das Gefühl unter Wasser zu Atmen drauf hatten. „Ich habe 1991 den Tauchschein gemacht. Für mich war es zunächst auch erst komisch“, so Frank Jakobi. Regelmäßig kommt er in die Prignitz. Für ihn ist es keine Selbstverständlich die Freibäder hier nutzen zu dürfen.

Von Marcus J. Pfeiffer