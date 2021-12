Neu Krüssow: Haus droht einzustürzen – Feuerwehr im Einsatz

Neu Krüssow

Bewohnern eines Einfamilienhauses in Neu Krüssow bei Pritzwalk fiel in der Nacht zum Donnerstag regelrecht die Decke auf den Kopf. Die Familie alarmierte gegen 00.30 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie laute Knackgeräusche vernommen hatte und sich bereits einige Paneelen lösten und herunterfielen. Alle Personen brachten sich eigenständig in Sicherheit.

Die Feuerwehrleute entfernten weitere unter Spannung stehende Paneelen der Küchendecke, wie die Brandschützer auf ihrer Internetseite berichten. Mehr konnten sie zu diesem Zeitpunkt nicht tun. Die Gefahr war damit gebannt und die Personen konnten zurück in ihr Haus. Warum die Decke herunterkam ist noch unklar. Mit dem Sturm hatte das laut Polizei nichts zu tun.

