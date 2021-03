Neue Schiedsmänner für Pritzwalk gewählt

Pritzwalk

Die Pritzwalker haben mit Steffen Rösinger und Tobias Schröder ein neues Duo, das in den kommenden fünf Jahren als Schiedsmänner Streitigkeiten zwischen Bürgern schlichten und so Gerichtsverfahren vermeiden soll.

Die Pritzwalker Stadtverordneten hatten die Auswahl zwischen drei Kandidaten für die zwei Posten und entschieden sich mehrheitlich für den bisherigen ersten Schiedsmann Steffen Rösinger (15 von 22 Stimmen). Im zweiten Wahlgang wählten sie den Mitarbeiter der Plattenburger Gemeinde Tobias Schröder zum neuen Stellvertreter. Er setzte sich mit 13 Stimmen gegen den bisherigen Amtsinhaber Thomas Siegfried durch.

Gerechtigkeitssinn als Schiedsrichter

Schröder ist „Ur-Pritzwalker“, wie er nach der Wahl der MAZ erzählte. Er spielt für den Pritz­walker FHV 03 in der Alten Herren Fußball und stellt in Pandemie-freien Zeiten seinen Gerechtigkeitssinn als Schiedsrichter unter Beweis. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann erzählt, dass man auch beim Pfeifen „neutral“ sein müsse und er nur das bewerte, was auf dem Spielfeld passiert.

Bürgermeister Ronald Thiel mit Tobias Schröder und Steffen Rösinger sowie dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenwahl Volker Hoffeins (von links nach rechts). Quelle: Stefen Niemeyer

Analog dazu will er das auch als Schiedsmann versuchen: „Was mir von der einen und der anderen Seite gesagt wird, nehme ich auf und versuche als dritte Person, einen Kompromiss zu finden oder den einen oder anderen in eine Richtung zu lenken.“ Das Ziel ist, dass es „nicht zum Rechtsstreit kommt“.

Steffen Rösinger kennt er noch nicht persönlich, aber das erste Schiedsverfahren steht bereits in Kürze an, berichtet Schröder. Wie viel Zeit das neue Ehrenamt in Anspruch nehmen werde, sei noch nicht abzusehen: „Mal ist es viel, mal gar nichts. Hier in Pritzwalk wird es mehr als im ländlichen Raum in Plattenburg sein“, erwartet Schröder.

Preiswerter, schneller und nervenschonender als Gerichtsverfahren

Einen besonderen Anlass, sich zur Wahl zu stellen, hatte Schröder nicht: „Ich habe in Plattenburg mit der Schiedsstellenleiterin zusammengearbeitet und gesehen, dass es nicht einfach ist, aber Spaß macht. Und ich wollte mich hier in Pritzwalk einbringen.“

Der abgewählte Stellvertreter Thomas Siegfried (gelbe Maske) auf den Zuschauerrängen der Stadtverordnetenversammlung. Neben ihm der neue und als Schiedsmann Rösinger, am Geländer der neue Stellvertreter Tobias Schröder. Quelle: Stefen Niemeyer

Das Brandenburgische Schlichtungsgesetz schreibt ein Schiedsverfahren verpflichtend vor bei Nachbarschaftsstreitigkeiten oder wenn es um die Verletzung der persönlichen Ehre geht. Erst wenn dieses erfolglos geblieben ist, ist eine Privatklage vor Gericht möglich. Die Erstberatung ist kostenlos, das Verfahren kostet zehn bis 40 Euro – und ist damit immer preiswerter, schneller und womöglich nervenschonender als ein Gerichtsverfahren.

Weitere Informationen hat die Stadt auf ihrer Website https://www.pritzwalk.de/seite/429126/schiedsstelle.html veröffentlicht.

Von Stefen Niemeyer