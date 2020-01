Neue Zulassungsstelle ist jetzt auch offiziell eingeweiht

Pritzwalk

Seit fast zwei Wochen läuft sie nun – am Mittwoch wurde die neue Kfz-Zulassungsstelle im Pritzwalker Bahnhof mit einem Bahnhofsfrühstück nun auch offiziell feierlich eingeweiht. Und dazu kamen eine Delegation des Landkreises Prignitz mit Landrat Torsten Uhe an der Spitze, fast alle Stadt- oder Gemeindeoberhäupter aus dem Landkreis Prignitz sowie auch aus Heiligengrabe und Wittstock, ein Großteil der Pritzwalker Stadtverordneten sowie die aktuelle wie die ehemalige Stadtspitze von Pritzwalk in das Bahnhofsfoyer.

„Nicht nur ein gewagter Schritt, sondern eine sehr gute Entscheidung“

Für Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel ist der Bahnhof Pritzwalk eine Erfolgsgeschichte, seit ihn die Stadt vor einem Jahrzehnt gekauft hatte. „Das war nicht nur ein gewagter Schritt, sondern eine sehr gute Entscheidung“, sagte Thiel, dessen Vorgänger Wolfgang Brockmann damals mit seinem Amtsleiter Dietmar Sachs die Sache über die Bühne gebracht hatte.

Der Prignitzer Landrat Torsten Uhe und Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel (r.) beim Pritzwalker Bahnhofsfrühstück. Quelle: Bernd Atzenroth

Mittlerweile ist der Bahnhof fester Standort für die Pritzwalker Polizei und das städtische Ordnungsamt. Eine Bahnhofsgaststätte gibt es zwar nicht mehr, aber den frei gewordenen Raum konnte man nutzen, um die Nebenstelle der Kfz-Zulassungsstelle, für das Ordnungsamt und das Gewerbeamt einzurichten – vier Arbeitsplätze gibt es jetzt hier.

Einen fast leerstehenden Bahnhof zum Leben erweckt

Thiel freute sich, dass nicht nur die Pritzwalker Stadtverordneten, sondern auch Kreisverwaltung und Kreistag in Perleberg bei der Umsetzung des Projekts mitgezogen haben. Einen Anteil hätten auch die Kooperationspartner im geteilten Mittelzentrum – schließlich konnte Pritzwalk in Wittstock Anschauungsunterricht nehmen, wie eine Nebenstelle funktioniert.

Landrat Torsten Uhe ergänzte, dass mit der letzten Entscheidung des alten Landtags vor der Kommunalwahl im Mai 2019 die Weichen für die Eröffnung der Zulassungsstelle zu Beginn dieses Jahres gestellt worden waren. Er erinnerte daran, dass man gemeinsam bereits die Bahnstrecke Neustadt-Meyenburg am Leben erhalten habe. Hier seien die Aussichten für die nächsten Jahre nicht schlecht. Die Pritzwalker lobte er dafür, den „fast leerstehenden Bahnhof zum Leben erweckt zu haben“.

Uhe : „Es läuft, es werden genug Leute hierhinkommen.“

Im übrigen machte er mit ein paar Zahlen deutlich, dass es tatsächlich mehr als genug Arbeit für zwei Zulassungsstellen im Kreis mit. Bei etwa 77 000 Bewohnern kreisweit hatte die Zulassungsstelle in Perleberg allein im vergangenen Jahr 73 000 Geschäftsvorgänge zu verzeichnen, gibt es im Landkreis sage und schreibe 54 579 zugelassene Fahrzeuge. Das sei verbunden mit einer „enormen Arbeitsvielfalt“.

Auch Finanzministerin Katrin Lange hielt ein Grußwort zur offiziellen Eröffnung der Kfz-Zulassungsstelle in Pritzwalk. Quelle: Bernd Atzenroth

Uhe: „Es läuft, es werden genug Leute hierhinkommen.“ Das bestätigt sich bei einer Stippvisite in die Arbeitsräume. Von den Mitarbeiterinnen ist zu hören, dass die Menschen teilweise aus dem Gumtower Raum, aber auch aus dem Wittstock-nahen Gebiet des Landkreises Prignitz nach Pritzwalk kommen, um das neue Angebot zu nutzen.

Ein sehr gutes Beispiel für Kooperation

Für Uhe ist die Einrichtung der Zulassungsstelle ein gelungenes Beispiel für Kooperationen des Kreises mit den Kommunen. Auch Katrin Lange, brandenburgische Finanzministerin, sieht in dem Bahnhof ein sehr gutes Beispiel für Kooperation. Schließlich wolle der Bürger seine Dinge möglichst schnell und zeitnah regeln, und dies sei ein Angebot für kurze Wege.

Jörg Gehrmann, Bürgermeister von Wittstock, schlug noch einen ganz allgemeinen Bogen: „Wer hätte gedacht, dass Bahnhöfe in der Klimadiskussion wieder eine andere Rolle bekommen würden?“ sagte er, in der Überzeugung, dass die anstehenden Herausforderungen „uns insgesamt noch mehr zusammenbringen werden“. Schließlich verteilte er für’s Gruppenfoto noch Schals mit der Aufschrift „ Pritzwalk und Wittstock auf Tuchfühlung“ – nicht ohne die Finanzministerien daran zu erinnern, dass Pritzwalk wie Wittstock gerne eigenständige Mittelzentren wären, was pro Jahr und Kommune 400 000 Euro mehr an Zuweisungen bedeuten würde.

Von Bernd Atzenroth