Pritzwalk

Themistoklis Stavrakis hat die Leitung der Klinik für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am KMG Klinikum Pritzwalk übernommen. Der Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie ist bereits seit Januar 2011 in Pritzwalk tätig, zuletzt als Oberarzt. Sein Team wird durch den Weiterbildungsassistenten Mathias Ackermann verstärkt.

Neben seiner Tätigkeit im klinischen Bereich ist Themistoklis Stavrakis in der Praxis für Chirurgie des KMG Medizinischen Versorgungszentrums Pritzwalk für die ambulante Versorgung auf dem Gebiet der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie zuständig.

Team deckt breites Spektrum ab

Das KMG Klinikum Pritzwalk ist eine von nur wenigen Kliniken im nördlichen Umkreis von Berlin, die nahezu das gesamte Behandlungsspektrum der plastischen, ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie abdecken.

„Unsere Patienten schätzen sehr, dass wir durch unsere Chirurgische Praxis im KMG Klinikum Pritzwalk zum einen in der Lage sind, viele kleinere Eingriffe ambulant vorzunehmen, wir zum anderen bei notwendigen stationären Eingriffen die ambulante Vor- und Nachsorge mit übernehmen können“, sagt Themistoklis Stavrakis.

Christian Roessing verlässt Unternehmen

Das Behandlungsspektrum reiche von der Erkennung und Therapie gut- und bösartiger Hauttumoren über Lappenplastiken, die Versorgung chronischer Wunden, die Dekubituschirurgie und die akute Verbrennungschirurgie bis hin zum gesamten Spektrum der ästhetischen plastischen Chirurgie wie Brustvergrößerungen oder –verkleinerungen, Fettabsaugungen und Lidplastik.

Martin Große, Geschäftsführer des KMG Klinikums Kyritz und Interimsgeschäftsführer des KMG Klinikums Pritzwalk verabschiedet zugleich den bisherigen Chefarzt: „Christian Roessing hat die plastische Chirurgie am KMG Klinikum Pritzwalk in den vergangenen Jahren als Leitender Arzt aufgebaut und auf ein nachhaltig hohes Niveau gebracht. Er möchte sich in der Zukunft stärker seinen Aufgaben bei Metropolitan Aesthetics in Berlin und Köln widmen.

Von MAZ-online