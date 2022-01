Pritzwalk

Noch sind die Wände weiß und könnten etwas Farbe vertragen. Das wird sich schon in dieser Woche ändern, sagt der Pritzwalker Frank Grütte. Er steht gemeinsam mit seiner Frau Maret Müller-Grütte in der ehemaligen Drogerie-Filiale des Schlecker-Konzerns. Das Paar ist seit Oktober Mieter der Räumlichkeiten und will dort einen neuen Laden eröffnen. Künftig möchten beide auch Damenbekleidung in Pritzwalk verkaufen. Einen Namen hat das neue Geschäft schon erhalten.

Neues Pritzwalker Damenmodegeschäft „Eva Fashion by Stil“ eröffnet im März

Es wird „Eva Fashion by Stil“ heißen, angelehnt an das bereits bestehende Herrenmodegeschäft „Stil Männermode“, das Frank Grütte und seine Frau bereits seit mehreren Jahren in Pritzwalk führen. Obwohl noch viel Arbeit vor dem Stil-Team liegt, wirken alle sehr zuversichtlich, dass am 3. März die Eröffnung gefeiert werden kann. „Wir liegen sehr gut im Zeitplan“, sagt Frank Grütte. Der neue Fußboden wird jetzt verlegt und die komplette Decke wurde bereits erneuert.

„Es wird“, sagt Maret Müller-Grütte zuversichtlich, die gemeinsam mit einer Angestellten gerade die Tapete für die Umkleidekabinen aussucht. Welche es am Ende wird, lässt sie an dieser Stelle offen. Es soll bis zur Ladeneröffnung ein Geheimnis bleiben. Das gelte auch für die gesamte Farbgestaltung und die Einrichtung.

„Eva Fashion by Stil“ wird Gegenspieler von „Stil Männermode“ in Pritzwalk

Doch bis es soweit ist, müssen die Handwerker noch fleißig arbeiten. Überall gibt es noch kleinere und größere Baustellen. Schon erkennbar sind die späteren Umkleidekabinen und der Kassenbereich. Der Rohbau dafür steht schon. Die Elektrik ist ebenfalls fast fertig. Knifflig könnte es nur noch an zwei Stellen werden, sagt Frank Grütte: „Das Kassensystem und ein Teil unserer Ladeneinrichtung kommen erst wenige Tage vor der Eröffnung.“

Noch gibt es im Laden viel Arbeit. Am 3. März soll hier die Eröffnung gefeiert werden. Quelle: Julia Redepenning

Doch bislang mache sich keiner vom Team Sorgen, dass diese beiden Posten nicht rechtzeitig geliefert werden. Am Donnerstag, 3. März, soll das neue Damenmodegeschäft „Eva Fashion by Stil“ eröffnen. Warum Frank Grütte und Maret Müller-Grütte jetzt ins Damenmodegeschäft einsteigen, hat einen Grund: „Wir wurden sehr oft darauf angesprochen, warum wir nicht auch Damenmode vertreiben“, sagt Frank Grütte – „manchmal sogar mehrmals täglich.“ Denn bei „Stil Männermode“ auf dem Pritzwalker Marktplatz gibt es ausschließlich Mode und Zubehör für die männliche Fraktion – wie es der Name schon verheißt.

Mit jeder weiteren Nachfrage sei nach und nach die Idee entstanden, vielleicht doch ein separates Geschäft für hochwertige Bekleidung für die modebewusste Frau zu eröffnen. Die Nachfrage sei schließlich da. Nachdem das Ehepaar viele intensive Gespräche führte, entschlossen sich beide für die Eröffnung. Ein passender Laden war schnell gefunden: die ehemalige Schlecker-Filiale in der Marktstraße. Angeboten wird zum Beispiel Business-Kleidung für die Frau.

Pritzwalker Damenmodeladen soll bereits vorhandene Läden ergänzen

Vom Blaser hin zur Bluse oder einen klassischen Hosenanzug für die Frau – im neuen Modegeschäft wird es eine große Auswahl für besondere Anlässe oder etwa Kleidung fürs Büro geben. „Wir haben uns bewusst für diese Art von Kleidung entschieden“, sagt Frank Grütte. Sie sei an das Angebot von „Stil Männermode“ angelehnt und somit ein passender Gegenspieler.

Eine Konkurrenz für bereits bestehende Damenmodeläden in der Pritzwalker Innenstadt soll „Eva Fashion by Stil“ jedoch nicht darstellen. „Der Laden soll die schon bestehenden Geschäfte ergänzen“, sagt Frank Grütte. Für die Stadt Pritz­walk ist der neue Damenmodeladen ein großer Gewinn. Nicht nur, weil ein Ladenlokal in der Innenstadt künftig nicht mehr leerstehen wird, sondern weil dort neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Insgesamt drei neue Kräfte wurden bereits eingestellt.

Der Rohbau für die künftigen Umkleidekabinen steht bereits. Quelle: Julia Redepenning

Zudem könnte das Geschäft Menschen gezielt nach Pritzwalk locken, wie es der Gegenspieler „Stil Männermode“ bereits vormacht. Ein vergleichbares Angebot gibt es in unmittelbarer Nähe nicht. Der Name „Eva Fashion by Stil“ wurde mit dem gesamten Team ausgesucht. Am Anfang stand noch der Name „Gretchen“ im Raum. „Den Name Eva war die Idee einer unserer Angestellten und gefiel uns allen vom Klang sehr gut“, sagt Maret Müller-Grütte.

