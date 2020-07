Neugestaltung des Kulturhaus-Umfeldes: Ein bisschen Laga-Flair für Pritzwalk

Pritzwalk

Eine attraktiv gestaltete Grünfläche mit Sitzgelegenheiten und eine bessere Parksituation für Autos – diese beiden Anregungen wurden am häufigsten in der Umfrage zur Neugestaltung der Umgebung am Pritzwalker Kulturhaus genannt.

Mehr als 100 Pritzwalker machten bei der Befragung mit

Mehr als 100 Teilnehmer zeigten Interesse an der Bürgerbefragung, die Corona-bedingt vom 21. April bis zum 15. Juni digital und analog stattfand. Jetzt liegt das detaillierte Ergebnis in der Verwaltung vor und soll bei den weiteren Planungen soweit wie möglich berücksichtigt werden.

Bis zur Dömnitz ist es nicht weit. Viele Pritzwalker wünschen sich daher einen Zugang zum Wasser. Quelle: Stephanie Fedders

Als Anspruch hat die Stadt die Errichtung eines „Kultur- und Bildungsparks Kietz“ formuliert, der das Areal von der Dömnitz bis zum Stellplatz sowie vor und hinter der Bibliothek, dem Hotel und dem Kulturhaus umfassen soll.

Die Pritzwalker wünschen sich bei der Realisierung in erster Linie eine bessere Erreichbarkeit der Einrichtungen – und das soll für Fußgänger, Rad- und Autofahrer gleichermaßen gelten. Wie die Umfrage ergab, kommt mehr als die Hälfte zu Fuß oder mit dem Pkw.

Zufahrt zu den Parkplätzen am Kulturhaus wird bemängelt

Viele Hinweise betrafen daher auch die jetzige Zufahrt zu den Parkplätzen, die oft als Nadelöhr wahrgenommen wird. Zudem gebe es bei gut besuchten Veranstaltungen zu wenige Parkmöglichkeiten.

Schnittstelle mit Gefahrenpotenzial: Die Zufahrt zu den Parkflächen am Pritzwalker Kulturhaus. Quelle: Stephanie Fedders

Kritisiert wurden auch die fehlende Barrierefreiheit sowie die schlechte Ausleuchtung des Umfeldes. Hier könnte die Stadt baulich fortsetzen, was sie bereits im vergangenen Jahr mit der neuen Querung am Kietz eingeläutet hat: Abgesenkte Bordsteine und moderne LED-Leuchten.

Zudem wünschen sich viele Pritzwalker einen attraktiven Platz zum Verweilen. Wie der aussehen könnte, hat Wittstock mit der Gestaltung des Laga-Geländes vorgemacht. Viele Umfrage-Teilnehmer haben auf Beispiele aus der Dossestadt verwiesen, wenn es um Bepflanzung, Sitz- oder Liegemöglichkeiten oder Spielgeräte für Kinder geht. Dabei soll auch die Nähe zur Dömnitz genutzt und der Fluss erlebbar werden.

Auch Kulturhaus und Bibliothek werden moderninsiert

Bauamtsleiter Halldor Lugowski will die Anregungen mit einfließen lassen in einen ersten Entwurf, der den Stadtverordneten vorgestellt werden soll. „2021 könnte dann das Konzept für die Umsetzung vorliegen“, sagt Lugowski.

Die Umgestaltung der Außenanlagen soll sich an die umfangreichen Sanierungsarbeiten in der Bibliothek und im Kulturhaus anschließen. Letzteres wird in den kommenden Jahren unter anderem ein weiteres Kino erhalten.

Von Stephanie Fedders